Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Zorlukları Aşacağız" - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Zorlukları Aşacağız"

26.04.2022 11:45

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meltem Mahallesi’nde düzenlenen iftarda, “Bugün içinde bulunduğumuz zorlukları, sıkıntıları millet olarak hep beraber, bütün insanlarımızla mücadele ederek aşacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meltem Mahallesi'nde düzenlenen iftarda, "Bugün içinde bulunduğumuz zorlukları, sıkıntıları millet olarak hep beraber, bütün insanlarımızla mücadele ederek aşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca düzenlendiği mahalle iftarlarında bu kez durak Meltem, Soğuksu ve Bayındır mahalleleriydi. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, siyasi partilerin yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı iftarda üç mahallenin sakinleri Meltem Mahallesi perşembe pazarında bir araya geldi.

Çocukların palyaço gösteriyle eğlenerek iftar saatini beklediği iftarda Başkan Uysal, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Başkan Uysal, iftar öncesi yaptığı konuşmada Muratpaşa'da farklı bir düzenin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu farklı düzende yan yana, can cana, kol kola, ayrı gayrı olmadan, her türlü farklılığın üstesinden gelerek, her türlü ayrımı yenerek, sağ elin verdiğini sol el görmeden, komşusu açken tok yatmadan, yüceden bakmadan eşit mesafeden kucaklayarak bir düzen kurduk. Bunu sizlerle beraber yaptık. Sizin sayenizde yaptık. Ne mutlu bize."

Türkiye'nin bugün yaşadığı zorlukları, sıkıntıları millet olarak hep birlikte aşacaklarına inandığını ile getiren Başkan Uysal, "Çocuklarımızın güzel geleceği için hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Zorlukları Aşacağız
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Zorlukları Aşacağız
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Zorlukları Aşacağız
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Zorlukları Aşacağız

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Ümit Uysal, Muratpaşa, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: 'Zorlukları Aşacağız' - Son Dakika


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