Muratpaşa Belediyesi Konuksever Mahallesi'nde iftar düzenledi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Konuksever Mahallesi'nde iftar düzenledi

Muratpaşa Belediyesi Konuksever Mahallesi\'nde iftar düzenledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konuksever Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinlerine hitap etti. Belediye, Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde iftar sofraları kurmaya devam ediyor.

14.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:39
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Konuksever Mahallesi'ndeki iftarında sağanağa rağmen alanı dolduran mahalle sakinlerine, "Muratpaşa tek yürek. Anca beraber kanca beraber" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, geleneksel iftar sofralarını her gün farklı mahallede kurmaya devam ediyor. Ramazan ayının üçüncü gününde ise belediyenin adresi Konuksever Mahallesi oldu. Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la katıldığı iftarda CHP İl ve İlçe yöneticileri, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, muhtarlar, muhtar adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.

Antalya'yı, iftar saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkisi altına alırken Konuksever Mahallesi kapalı pazarında düzenlenen iftar yoğun kalabalıkla gerçekleşti. Mahalle sakinlerine, iftarda mercimek çorbası, pirinç pilavı, et sote ve irmik helvası ikram edildi. Dualar eşliğinde açılan orucun ardından Başkan Uysal, "Omuz omuza, kol kola bir dünyamız var" diye seslendiği mahalleliye şunları söyledi:

"Bir yıl aradan sonra aynı sofranın etrafında beraberiz. Ramazan'ımız hayırlı olsun. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Biz de ayrı gayrı yok. Bütün Muratpaşa tek yürek. Anca beraber kanca beraber. Bu sofranın etrafına gönlü zengin olan, gönlü güzel olan birlikten beraberlikten yana olan, saygıdan sevgiden yana olan, yüreği geniş olan, kalbi büyük olan insanların birliğini önemseyen bütün Muratpaşalılar bizim Halil İbrahim sofralarımıza her Ramazan da mahallelerimizde oturuyorlar."

Konuşmanın ardından Konuksever Mahalle Muhtarı Suna Ay ve Antalya Yörük Türkmen Beyi Ekrem Ateş, Başkan Uysal'a çiçek takdim etti. İftar yemeğinin verildiği alanda çocuklar için Hacivat ve Karagöz oynatıldı. Ayrıca Muratpaşa'nın yaklaşık 4 aydır Antalya'nın tüm ilçelerinde çocuklarla tanıştırdığı 'Geleceğin Dünyası' iftar alanlarında eğlendirmeye devam ediyor. 3D gözlüklerini takan çocuklar sanal yolculuğa çıkarak keyifli anlar geçiriyor.

Başkan Uysal iftardan önce ise CHP Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Menderes Dal ve ilçe yönetimleriyle Döşemealtı esnafını ziyaret etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi Konuksever Mahallesi'nde iftar düzenledi - Son Dakika

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