Muratpaşa Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmetleriyle Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muratpaşa Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmetleriyle Destek

Muratpaşa Belediyesi\'nden Evde Bakım Hizmetleriyle Destek
21.08.2025 11:53  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Muratpaşa Belediyesi, fiziksel yeterliliği olmayan hastalara banyo, pansuman ve kişisel bakım gibi hizmetler sunarak, 2015'ten bu yana 15 bin 315 hastanın kapısını çaldı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, evde bakım hizmetleri sağlık ekipleri fiziksel yeterliliği bulunmayan hastalara pansumandan saç-sakal traşına, banyo ihtiyacından kişisel bakıma kadar birçok alanda destek sağlıyor. Sağlık ekipleri, 2015'ten bu yana Muratpaşa'da 15 bin 315 hastanın kapısını tam 95 bin 291 kez çaldı.

Muratpaşa Belediyesi, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan hastaların yardımına koşmayı sürdürüyor. Evde Bakım Hizmetleri Turunç Masa'ya gelen başvurular arasında en çok talep gören hizmetlerin başında geliyor. Uygulanan hizmetler arasında ise muayene hizmeti ve hemşirelik hizmeti; fiziksel yeterliliği bulunmayan yaşlı ve engellilerin beden temizliği, saç- sakal traşı gibi kişisel ihtiyaçlarını içeren hasta öz bakım hizmeti; yatağa bağımlı hastaların hastaneye ulaşımını sağlayan hasta nakil ambulansı ve engelsiz taksi hizmeti yer alıyor. Evde sosyal hizmet kapsamında 3 ambulans ve 2 engelsiz taksi görev yapıyor.

Muratpaşa'da kimse yalnız değil

Sağlık ekipleri, Turunç Masa'ya gelen talepler doğrultusunda günlük ve haftalık rotalarını oluşturuyor. Muratpaşa'nın tüm mahallelerinde ev ev dolaşarak evde bakım hizmetlerini yerine getiriyor. Sadece evde bakım değil, hasta nakil hizmetleriyle de vatandaşların yanında olan belediye, hastalarını güvenle hastaneye ulaştırıyor, tedavilerin ardından tekrar evlerine bırakıyor. Hastaların hayatını kolaylaştıran bu hizmetler hastaların yaşam kalitesini artırırken ailelerin üzerindeki yükü hafifleterek rahat bir nefes almalarını sağlıyor. Kendilerini güvende hissetmelerine katkıda bulunuyor.

Evde bakım hizmet süreci nasıl işler

Vatandaşların Turunç Masa'ya yaptığı talepler doğrultusunda hizmet verdiklerini belirten Muratpaşa Belediyesi Evde Bakım Hemşiresi Sebile Göksu, süreçten şöyle bahsetti: "Turunç Masa'ya taleplerini ulaştıran vatandaşlara aynı gün içinde dönüş sağlarız. Hasta ve sağlık ekiplerine uygun saatleri kararlaştırır randevularını oluştururuz. Ekiplerimiz ilk olarak hasta kayıtlarını yapmak için hastaların evleriniz ziyaret ederler. Hangi hizmetlere ihtiyaç duyulduğu tespit edilir. Tedavi reçeteleri de kontrol edilerek hasta yakınlarıyla birlikte uygun planlama yapılır. Yapılan planlamanın ardından da hizmet akışı başlar."

Haftalık ortalama 40-50 ilçe sakinine hizmet verdiklerini belirten Göksu, ayrıca işlemleri mahalle bazında sınırlandırmadıklarını ve talep geldiği sürece mahallelere her gün ziyarette bulunduklarını da sözlerine ekledi.

"Doktorumuz da berberimiz de evimize kadar geliyor"

Eşine pansuman yapılan hasta yakınlarından Perihan Öcal, 2015'ten bu yana eşinin fiziksel engeli nedeniyle Muratpaşa Belediyesi'nden yardım aldıklarını söyledi. Hasta nakil, pansuman ve öz bakım alanlarında hizmet aldıklarını belirten Öcal, " Ekipler anında gelip bütün hizmetleri sağlıyorlar. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

Yaklaşık 5-6 yıldır evde bakım hizmetlerinden faydalandıklarını belirten hasta yakını Naciye Bircan Çulha ise eşinin prostat kanseri ve kalp ameliyatı sonrası yürümekte zorlandığını söyledi. Çulha, "Doktorumuz da berberimiz de evimize kadar geliyor" diyerek Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, antalya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmetleriyle Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:57:18. #7.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmetleriyle Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.