Muratpaşa'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Muratpaşa\'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
20.05.2026 13:25  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Ermenek Mahallesi'ndeki kurban satış alanına büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişlerine başladı. Zabıta ve veteriner ekipleri denetimleri titizlikle sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesinin Ermenek Mahallesi'nde yer alan kurban satış alanına büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanların girişleri başladı.

Muratpaşa Belediyesi, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ermenek Mahallesi'nde kurban satış ve kesim alanı kurulurken, Cumhuriyet, Konuksever, Bayındır, Sedir ve Yenigün mahallelerinde bulunan pazar yerlerinde de kurban kesim alanı olarak belirlendi.

Ermenek'te kurulan satış alanında zabıta ve veteriner ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için kurbanlıkların sağlık kontrolleri ve evrak incelemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Muratpaşa Belediyesi veterineri Berat Cihan Güneş, Türkiye'nin farklı noktalarından kurbanlıkların satış alanına getirildiğini belirterek, "Kesim alanlarına gelen kurbanlıkların rutin muayeneleri ve evrak kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca kesim alanlarının hem halk sağlığına hem de kurban kesim şartlarına uygunluğunu denetliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:36
Tedesco, Almanya’yı karıştırdı
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı
13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:41:26. #7.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.