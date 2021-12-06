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Muratpaşa'da şiddete karşı işbirliği - Son Dakika

Muratpaşa'da şiddete karşı işbirliği

06.12.2021 14:11
Muratpaşa'da şiddete karşı işbirliği

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'yla (TKDF) 'Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı' protokolünü ocak ayında imzalayacak.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'yla (TKDF) 'Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı' protokolünü ocak ayında imzalayacak. İmzalanacak protokolle birlikte aile içi şiddet vakaları karşısında TKDF'ye bağlı destek mekanizmalarına 7 gün 24 saat ulaşabilecek.

Muratpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İzmit'te düzenlenen 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın İstihdamı, Kadına Yönelik Şiddet, Kadın Politikaları ve Kadın Çalışmaları' çalıştayına katıldı. İzmit Belediyesi'nin ev sahipliğinde, TKDF tarafından düzenlenen çalıştayda kadın ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesinde ulusal ve uluslararası hukuki çerçeve konusunda eğitimler verilirken Avrupa ve Türkiye'den iyi uygulama örnekleri incelendi.

Ocak ayında imzalanacak

Çalıştayın sonuç bildirgesi geçen hafta sonu açıklandı. Bildirgede, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattının yerelde yaygınlaştırılması da yer alırken Muratpaşa Belediyesi, (TKDF) 'Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı' protokolünü ocak ayında imzalayacağını açıkladı. İmzalanacak protokolle, aile içi şiddete maruz kalan ya da risk altındaki kadın ve kız çocuklarının TKDF'ye bağlı destek mekanizmalarına 7 gün 24 saat ulaşabilmesi sağlanacak.

Acil yardım hattı nedir?

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, Türkiye'de kadına karşı şiddeti önleme ve müdahaleye yönelik olarak çalışan ilk ve tek acil yardım hattıdır. Acil Yardım Hattı ile şiddet gören kadının öncelik olarak hayatta kalabilmesinin sağlanması, sonrasında sırayla hukuka ve rehabilitasyona erişmesi amaçlanmaktadır. - ANTALYA

Muratpaşa'da şiddete karşı işbirliği
Muratpaşa'da şiddete karşı işbirliği

Muratpaşa, Türkiye, Ocak, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muratpaşa'da şiddete karşı işbirliği - Son Dakika


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