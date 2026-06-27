Murgul'a KÖYDES Ödeneği Yetersiz - Son Dakika
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Murgul'a KÖYDES Ödeneği Yetersiz

27.06.2026 13:53
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CHP'li Melih Kalyoncu, Murgul'a ayrılan KÖYDES ödeneğinin yetersiz olduğunu belirtti.

(ARTVİN) - CHP Murgul İl Genel Meclis Üyesi Melih Kalyoncu, Murgul'a ayrılan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ödeneğinin yetersiz olduğunu belirterek, "Murgul'a ayrılan KÖYDES ödeneğiyle bugün ilçede bir sobalı daire bile alınmıyor. 11 köyü bulunan bir ilçeye bu kaynakla hangi hizmeti götürebilirsiniz" dedi.

Artvin'de KÖYDES kapsamında ilçelere ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin tartışmalar sürerken, CHP Murgul İl Genel Meclis Üyesi Melih Kalyoncu, Murgul'a ayrılan payın yetersiz olduğunu söyledi.

Melih Kalyoncu, Murgul'a ayrılan KÖYDES ödeneğinin yetersiz olduğunu belirterek, "Bir zamanlar 'Bakırın başkenti' denilen Murgul bugün üvey evlat muamelesi görüyor" dedi.

Türkiye'nin önemli bakır üretim merkezlerinden biri olan Murgul'un yıllardır ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirten Kalyoncu, KÖYDES kapsamında Murgul'a ayrılan yaklaşık 3 milyon 400 bin liralık ödeneğin ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Kalyoncu, "Murgul'a ayrılan KÖYDES ödeneğiyle bugün ilçede bir sobalı daire bile alınmıyor. 11 köyü bulunan bir ilçeye bu kaynakla hangi hizmeti götürebilirsiniz" diye sordu.

Kalyoncu, söz konusu kaynağın vatandaşın vergilerinden oluştuğunu vurgulayarak, "Bu para tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Kaynaklar adil ve hakkaniyetli şekilde dağıtılmalıdır" ifadesini kullandı.

Kalyoncu ayrıca, Murgul'un sorunlarına ilişkin hazırladıkları raporu CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan aracılığıyla TBMM'ye taşıdıklarını belirterek, ilçenin sorunlarının sahada görülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Murgul'a KÖYDES Ödeneği Yetersiz - Son Dakika

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