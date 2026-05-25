Murtaza Köyü Derneği Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Murtaza Köyü Derneği Açıldı

Murtaza Köyü Derneği Açıldı
25.05.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de Murtaza Köyü Yardımlaşma Derneği, katılımlı bir programla hizmete açıldı.

Niğde'de hemşehri dayanışmasını güçlendirmek amacıyla kurulan Murtaza Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, düzenlenen yoğun katılımlı programla hizmete açıldı.

Niğde Pazartesi Pazarı içerisinde gerçekleştirilen açılış töreni, vatandaşların ve protokol üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleşti. Dernek Başkanı Fethi Soyak'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Niğde Vali Vekili Soner Divli, Emrah Özdemir, Tolga Turan, Hacı Mehmet Eren ile çok sayıda davetli katıldı. Özellikle İstanbul'dan gelen Murtazalı vatandaşlar, derneğin bu özel gününde bir araya gelerek birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi sonrası davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Programda konuşan Dernek Başkanı Fethi Soyak; derneğin yalnızca bir buluşma noktası olmayacağını, aynı zamanda kültürel bağları yaşatacak önemli bir merkez haline geleceğini belirterek açılışa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Niğde Vali Vekili Soner Divli ise yaptığı değerlendirmede köy kültürünün ve yardımlaşma geleneğinin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, yeni hizmet binasının dernek üyeleri başta olmak üzere tüm hemşehrilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Niğde, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Murtaza Köyü Derneği Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

10:39
Dünya devi ne hallere düştü Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:47:04. #7.13#
SON DAKİKA: Murtaza Köyü Derneği Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.