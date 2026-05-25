Murtaza Köyü Derneği Açıldı

Niğde'de hemşehri dayanışmasını güçlendirmek amacıyla kurulan Murtaza Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, düzenlenen yoğun katılımlı programla hizmete açıldı.

Niğde Pazartesi Pazarı içerisinde gerçekleştirilen açılış töreni, vatandaşların ve protokol üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleşti. Dernek Başkanı Fethi Soyak'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Niğde Vali Vekili Soner Divli, Emrah Özdemir, Tolga Turan, Hacı Mehmet Eren ile çok sayıda davetli katıldı. Özellikle İstanbul'dan gelen Murtazalı vatandaşlar, derneğin bu özel gününde bir araya gelerek birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi sonrası davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Programda konuşan Dernek Başkanı Fethi Soyak; derneğin yalnızca bir buluşma noktası olmayacağını, aynı zamanda kültürel bağları yaşatacak önemli bir merkez haline geleceğini belirterek açılışa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Niğde Vali Vekili Soner Divli ise yaptığı değerlendirmede köy kültürünün ve yardımlaşma geleneğinin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, yeni hizmet binasının dernek üyeleri başta olmak üzere tüm hemşehrilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - NİĞDE