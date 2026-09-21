Muş Bulanık'ta 15 yıllık husumet, iki ailenin Kur'an altında el sıkışmasıyla bitti. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş Bulanık'ta 15 yıllık husumet, iki ailenin Kur'an altında el sıkışmasıyla bitti.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Bulanık\'ta 15 yıllık husumet, iki ailenin Kur\'an altında el sıkışmasıyla bitti.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan Yıldız ve İlpars aileleri arasındaki husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi. Hazreti İbrahim Camisi'ndeki programda iki ailenin mensupları Kur'an-ı Kerim'in altında el sıkışarak barıştı.

Muş'un Bulanık ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce bir kişinin ölümüyle Yıldız ve İlpars aileleri arasında başlayan kan davası barışla sonuçlandı.

Yaklaşık 15 yıl önce Kotanlı ikamet eden Kenan Yıldız, eşini öldürmesi nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Cinayetin ardından hayatını kaybeden kadının Rüstemgedik beldesinden olan İlpars ailesinin mensubu olması nedeniyle Yıldız ve İlpars aileleri arasında husumet başladı. Aradan geçen yıllara rağmen devam eden husumet, aileler arasında zaman içerisinde derinleşirken, barışın sağlanması amacıyla bölgenin kanaat önderleri ve ileri gelenleri tarafından girişimlerde bulunuldu. Yaklaşık 15 yıllık husumetin sona erdirilmesi için yürütülen barış sürecinde Şeyh Faruk Kılınç önemli rol üstlendi. Girişimlerin sonuç vermesi üzerine Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hazreti İbrahim Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Bulanık İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, kanaat önderleri, mahalle ve köy muhtarları, Yıldız ve İlpars ailelerinin mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Bulanık İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, İslam dininin kardeşlik, birlik, beraberlik ve barışa büyük önem verdiğini belirterek, yıllardır devam eden husumetin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Barışın aynı zamanda bir kardeşlik meselesi olduğunu vurgulayan Yaman, "Bu barış bir kardeşlik meselesidir. Bu olayın özü kardeşliktir" dedi.

Abdülmelik Camii İmamı Vahyettin Selvi, Şeyh Faruk Kılınç'ın da birer konuşma yapmasının ardından Yıldız ve İlpars ailelerinin mensupları Kur'an-ı Kerim'in altında el sıkışarak yaklaşık 15 yıldır devam eden husumeti sona erdirdi.

Barış töreninde yapılan duaların ardından iki aile ve programa katılan vatandaşlara barış yemeği ikram edildi.

Kaynak: İHA
BulanıkGüncelYaşamYerelMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
17:33
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 17:47:18. #7.12#
SON DAKİKA: Muş Bulanık'ta 15 yıllık husumet, iki ailenin Kur'an altında el sıkışmasıyla bitti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement