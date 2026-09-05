Muş Bulanık\'ta iki aile arasındaki husumet barış töreniyle son buldu

Muş'un Bulanık ilçesinde iki ailelearasında yaşanan, bir kişinin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından başlayan husumet, düzenlenen barış töreniyle sona erdi.

Bulanık'ta Kırdar ve Gül aileleri arasındabir kişinin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından başlayan husumetin sonlandırılması amacıyla Hazret-i İbrahim Camii'nde barış töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Barış törenine Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emrah Kaya, kanaat önderleri, din görevlileri, esnaf temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kaymakam Koşansu'dan ailelere teşekkür"

Törende konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, yaşanan olayın iki aile açısından da büyük acılara neden olduğunu belirterek, husumetin sona erdirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaşanan acıların geri döndürülemeyeceğini ancak yeni acıların yaşanmaması için barış ve kardeşliğin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Koşansu, iki ailenin barış yönünde ortaya koyduğu iradenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaymakam Koşansu, "İki aile de bu olay nedeniyle büyük üzüntü ve acı yaşadı. Maalesef yaşananları geri döndürmek mümkün değil. Ancak acıları hafifletmek bizim elimizde. Bugün iki ailenin büyüklüğüne şahitlik etmek üzere bir araya geldik. Toplumumuzda birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçleneceği bu güzel organizasyonda iki ailemize öncelikle teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Barış sürecinde kanaat önderlerinin de önemli katkılar sunduğunu belirten Koşansu, özellikle çocukların ve gençlerin geçmişte yaşanan husumetin yükünü taşımaması gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Koşansu, "İki ailenin çocukları ve gençlerinin bu olumsuz mirası devam ettirmemesi için çalıştık. Kanaat önderlerimizi de bu süreçte devreye soktuk. İnşallah iki ailenin gençleri ve çocukları bu mirası devam ettirmeyecek. Bizim medeniyetimiz kardeşlik, beraberlik ve barış medeniyetidir" ifadelerini kullandı.

"Güçlü olan, öfkesine hakim olandır"

Konuşmasında Hazret-i Muhammed'in (sav) bir hadisine de değinen Kaymakam Koşansu, gerçek gücün öfkeye hakim olmak ve affedebilmek olduğunu ifade etti.

Kaymakam Koşansu, "Güçlü olan, güreşte rakibini yenen değil; öfkelendiği zaman öfkesine sahip çıkan, nefsine hakim olan ve affedebilendir. Çok şükür burada bu barış ortamını sağladık. Ancak barış kadar önemli olan, barışın devam etmesidir" diye konuştu.

Barışın kalıcı olması gerektiğini vurgulayan Koşansu, toplumsal huzur ve birlik için sorumluluk alan iki aileye, kanaat önderlerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Sorunlar barış içerisinde çözülmeli"

Bulanık İlçe Müftüsü İbrahim Yaman da barışın yalnızca iki aile arasındaki husumetin sona erdirilmesi anlamına gelmediğini belirterek, benzer olayların gelecek nesillere aktarılmaması gerektiğini söyledi. Sorunların konuşularak ve barışçıl yollarla çözülmesinin önemine dikkat çeken Yaman, birlik ve beraberliğin toplumsal yaşam açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yaman, "Bundan sonra bu tür olayların devam etmemesi, sorunların barış içerisinde çözülmesi gerekiyor. Barış sadece bireysel hayatımız için değil, toplumsal hayatımız ve günlük yaşamımız için de büyük önem taşıyor. Kendimize Hazret-i Peygamberimizin (sav) hayatını örnek almalı ve onun izinde yürümeliyiz." dedi.

"İki aile sarılarak barıştı"

Konuşmaların ardından Kırdar ve Gül ailelerinin fertleri bir araya gelerek barıştı. Barış merasiminin ardından düzenlenen çay programında aileler ve katılımcılar bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende, iki aile fertleri birbirlerine sarılarak husumete son verdi. Barışın ardından katılımcılar, ilçede birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.

Barış törenine Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emrah Kaya, kanaat önderleri Faruk Kılınç, Kerem Dost, Kerem Kaya, Ferit Özbek, Ziya Yaşar, Kadir Gül ve Çetin Tunç, Din Görevlisi Abdullah Bayar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.