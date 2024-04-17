Muş Halk Oyunları Ekibi Türkiye Şampiyonasına Katılmaya Hak Kazandı

Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün başkanlık katının 6 bin metrekareden oluştuğu ve içinde jakuzi bulunduğu iddia edildi. Döğücü, iddialara tepki göstererek mevzuyu temizlemesi için Alper Yeğin'e çağrıda bulundu. Yeğin ise jakuzi meselesinin yanında daha büyük bir lüks ve batırılan belediye hikayesini yakında paylaşacağını söyledi.