Muş Ovası'nda Saman Presleme Başladı - Son Dakika
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Muş Ovası'nda Saman Presleme Başladı

Muş Ovası\'nda Saman Presleme Başladı
23.07.2026 13:58
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Muş Ovası'nda buğday hasadından sonra samanlar preslenerek Türkiye'nin farklı illerine sevk ediliyor.

Muş Ovası'nda buğday hasadının ardından saman presleme mesaisi başladı.

Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3'üncü ovası olan Muş Ovası'nda hasadın ardından tarlalarda kalan samanlar pres makineleriyle balyalanıyor. Tarlalarda kalan samanlar modern pres makineleriyle balyalanırken, hazırlanan tonlarca saman kamyonlarla il dışına sevk ediliyor. Hasadı yapılan buğdaylardan çıkan samanlar belirlenen boş alanlarda toplanıyor. Burada kurulu pres makinelerine aktarılan samanlar balyalanarak sevkiyata hazır hale getiriliyor. Gün boyu aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında preslenen saman balyaları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor. Hayvancılık açısından önemli bir yem kaynağı olan samanlar, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

Verimli tarım arazileriyle öne çıkan Muş Ovası'nda saman presleme çalışmalarının başladığını söyleyen üretici Eren Yeler, "Muş'ta hasat sezonu başlamıştır. Pres makinelerimizi kurduk. Biçerdöverlerimiz tarlada çalışarak buğdayı ayırıyor, samanları da biz burada pres makinesi ile presliyoruz. Preslediğimiz samanları kamyonlarla il dışına gönderiyoruz. Muş Ovası bereketli bir ovadır, toprağı verimlidir. Preslediğimiz samanları stoklayarak çevre illere gönderiyoruz. Kendi işimiz olduğu için bu işi severek yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Yerel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş Ovası'nda Saman Presleme Başladı - Son Dakika

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