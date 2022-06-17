Muş'ta 107 bin 321 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta 107 bin 321 öğrenci karne heyecanı yaşadı

17.06.2022 12:05

Muş'ta 107 bin 321 öğrenci karne heyecanı yaşadı2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karnesini alan 107 bin 321 öğrenci ve 6 bin 210 öğretmen yaz tatiline çıktı.

Muş'ta 107 bin 321 öğrenci karne heyecanı yaşadı

MUŞ Muş'ta 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karnesini alan 107 bin 321 öğrenci ve 6 bin 210 öğretmen yaz tatiline çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine; Vali Yardımcısı Hasan Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile aileler katıldı. Çocukların karne heyecanına ortak olan Vali Yardımcısı Taş, öğrencilere karnelerini teslim ederek, iyi tatil temennisinde bulundu. Programı nedeniyle karne törenine katılamayan Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün öğrencilere selamını ileten Vali Yardımcısı Taş, karne töreninin bir yerde son ve bir yerde de yeni başlangıç olduğunu söyledi. Öğrencilerin yarının doktoru, valisi, kaymakamı, öğretmeni olacağını işaret eden Taş, "Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Bu ülke sizlerin omzunda yükselecek. Buna inancımız tamdır. İnşallah hepiniz güzel bir not almışsınızdır. Tabi kötü not alan kardeşlerimiz kesinlikle üzülmesin. Dediğim gibi yeni bir başlangıç olacak. İnşallah bundan sonra daha iyi bir düzeye geleceksiniz. Şimdiden güzel bir yaz tatili geçirmenizi diliyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Okullarda karne heyecanı Okullarda karne heyecanı Muş Valiliği düzensiz göçü önlemek için genel emir yayımladı Muş Valiliği düzensiz göçü önlemek için genel emir yayımladı
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Hasan Taş, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta 107 bin 321 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:20:44. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta 107 bin 321 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement