Muş'ta 109 bin 681 öğrenci karnesini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muş'ta 109 bin 681 öğrenci karnesini aldı

Muş'ta, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte merkez ve ilçelerdeki 706 okulda toplam 109 bin 681 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılı karne dağıtım törenini Ertuğrul Gazi İlkokulunda gerçekleştirdi. Muş Valisi Avni Çakır, çocukların uzun bir maratonun ardından okulun son gününde karnelerine kavuştuğunu ifade etti. Muş'ta 109 bin 681 öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyleyen Çakır, okulların fiziki şartlarının iyi olduğunu ve eksik olan okulların yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Törende öğrencilere yaz tatilinde kitap okumaları ve keyifli vakit geçirmeleri tavsiye edildi.

14.06.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Van'daki 1553 okulda eğitim gören 309 bin 610 öğrenci karnelerini aldı.

İpekyolu ilçesindeki Vankulu İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Van Valisi Ozan Balcı, öğrencilere karnelerini dağıtarak, kitap hediye etti.

Hakkari

Kent genelinde 68 bin 808 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Hakkari Valisi Ali Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilere karnelerini dağıttı.

İl genelindeki 453 okulda görev yapan 4 bin 685 öğretmen de öğrencilerinin karne mutluluğuna ortak oldu.

Öğrencilere başarı dileyen Çelik, tatillerini kitap okuyarak geçirmelerini istedi.

Hakkari'de özellikle okul sporlarında önemli başarılar elde ettiklerini belirten Çelik, "Tarihi birikimi, derinliği, kadim medeniyet anlayışı, doğası ve buna bağlı dinamikleriyle Hakkari'miz, bir çok alanda, çok daha ötesini elde edebilecek bir potansiyeli barındırıyor. Çocuklarımızın her birinin içinde ayrı bir cevher var. Bu evlatlarımızı keşfedip itinayla eğiten eğitmenlerimize de teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'yla birleşen bu tatil sürecinin, bir taraftan öğretmenlerimizin beden yorgunluğunu almasına, diğer taraftan da kutlu mesleklerine daha büyük bir şevkle bağlanmalarına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da öğretmnelerin ve öğrencilerin huzurlu tatil geçirmelerini diledi.

Muş

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ertuğrul Gazi İlkokul'unda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Muş merkez ve ilçelerindeki 706 okuldaki 109 bin 681 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Karne dağıtım törenine katılan Muş Valisi Avni Çakır, gazetecilere, çocukların uzun bir maratonun ardından okulun son gününde karnelerine kavuştuğunu söyledi.

Muş'ta 109 bin 681 öğrencinin karne sevinci yaşadığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Muş'ta ilk ve orta dereceli okullarımızda fiziki şartlarımız iyi durumda. Eksik olan, ihtiyacı olan okullarımızda da yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Keyifli ve uzun bir eğitim öğretim sezonunun sonuna geldik. Çocuklarımıza karnelerini verdik, sevinçlerine ortak olduk. Onlara yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını, aileleriyle, arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirmeleri tavsiyelerinde bulundum. Buradan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize iyi tatiller diliyorum."

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te Oya Havare İlkokulu'na giden Vali Erol Karaömeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve şube müdürleriye derslikleri gezdi, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karaömeroğlu, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona geldiklerini belirtti.

Çocukları yaz tatiline uğurladıklarını dile getiren Karaömeroğlu, "Bütün velilerimiz ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını dililyorum. 110 bin öğrenci ve 7 bin 500 öğretmenle 2023-2024 eğitimi öğretim yılını tamamladık." dedi.

Kurban Bayramı ile okul tatilinin birleştiğini kaydeden Karaömeroğlu, "Bayram süresince yollarımızda yoğunluk bekliyoruz. Ona göre tedbirlerdimizi aldık. Vatandaşlarımızın trafik tedbir ve kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz. Hızı düşürelim, kemeri takalım, yola konsantre olalım, yolun sonu bayram olsun diyoruz. Bütün hemşehrilerimizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Öğretim Yılı, Ertuğrul Gazi, Avni Çakır, Muş, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta 109 bin 681 öğrenci karnesini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:41:11. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta 109 bin 681 öğrenci karnesini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement