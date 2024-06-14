Muş'ta 109 bin 681 öğrenci karnesini aldı

Yerel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Van'daki 1553 okulda eğitim gören 309 bin 610 öğrenci karnelerini aldı.

İpekyolu ilçesindeki Vankulu İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Van Valisi Ozan Balcı, öğrencilere karnelerini dağıtarak, kitap hediye etti.

Hakkari

Kent genelinde 68 bin 808 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Hakkari Valisi Ali Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilere karnelerini dağıttı.

İl genelindeki 453 okulda görev yapan 4 bin 685 öğretmen de öğrencilerinin karne mutluluğuna ortak oldu.

Öğrencilere başarı dileyen Çelik, tatillerini kitap okuyarak geçirmelerini istedi.

Hakkari'de özellikle okul sporlarında önemli başarılar elde ettiklerini belirten Çelik, "Tarihi birikimi, derinliği, kadim medeniyet anlayışı, doğası ve buna bağlı dinamikleriyle Hakkari'miz, bir çok alanda, çok daha ötesini elde edebilecek bir potansiyeli barındırıyor. Çocuklarımızın her birinin içinde ayrı bir cevher var. Bu evlatlarımızı keşfedip itinayla eğiten eğitmenlerimize de teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'yla birleşen bu tatil sürecinin, bir taraftan öğretmenlerimizin beden yorgunluğunu almasına, diğer taraftan da kutlu mesleklerine daha büyük bir şevkle bağlanmalarına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da öğretmnelerin ve öğrencilerin huzurlu tatil geçirmelerini diledi.

Muş

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ertuğrul Gazi İlkokul'unda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Muş merkez ve ilçelerindeki 706 okuldaki 109 bin 681 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Karne dağıtım törenine katılan Muş Valisi Avni Çakır, gazetecilere, çocukların uzun bir maratonun ardından okulun son gününde karnelerine kavuştuğunu söyledi.

Muş'ta 109 bin 681 öğrencinin karne sevinci yaşadığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Muş'ta ilk ve orta dereceli okullarımızda fiziki şartlarımız iyi durumda. Eksik olan, ihtiyacı olan okullarımızda da yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Keyifli ve uzun bir eğitim öğretim sezonunun sonuna geldik. Çocuklarımıza karnelerini verdik, sevinçlerine ortak olduk. Onlara yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını, aileleriyle, arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirmeleri tavsiyelerinde bulundum. Buradan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize iyi tatiller diliyorum."

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te Oya Havare İlkokulu'na giden Vali Erol Karaömeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve şube müdürleriye derslikleri gezdi, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karaömeroğlu, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona geldiklerini belirtti.

Çocukları yaz tatiline uğurladıklarını dile getiren Karaömeroğlu, "Bütün velilerimiz ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını dililyorum. 110 bin öğrenci ve 7 bin 500 öğretmenle 2023-2024 eğitimi öğretim yılını tamamladık." dedi.

Kurban Bayramı ile okul tatilinin birleştiğini kaydeden Karaömeroğlu, "Bayram süresince yollarımızda yoğunluk bekliyoruz. Ona göre tedbirlerdimizi aldık. Vatandaşlarımızın trafik tedbir ve kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz. Hızı düşürelim, kemeri takalım, yola konsantre olalım, yolun sonu bayram olsun diyoruz. Bütün hemşehrilerimizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.