Muş'ta 154 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta 154 köy yolu ulaşıma kapandı

11.03.2022 09:43

Muş'ta 154 köy yolu ulaşıma kapandıMUŞ Muş'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta 154 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ Muş'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 154 köy yolunda il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 38, Bulanık'ta 27, Malazgirt'te 34, Varto'da 43, Korkut'ta 11 ve Hasköy'de 1 köy olmak üzere toplam 154 yerleşim yeriyle ulaşımın kesildiğini ifade etti. Kapalı yolları açmak için ekiplerin seferber edildiğini kaydeden Yentür, en kısa sürede vatandaşların ulaşımını yeniden sağlayacaklarını belirtti.

Kent merkezi beyaza büründü

Kent merkezinde de yaklaşık 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, zemini beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde işlerine giden esnaf, kapılarının önünü temizlemeye başladı. Alınan bilgilere göre bu yıl kış mevsiminde kent merkezine düşen kar miktarı ise yaklaşık 175 santimetreye ulaştı.

"Yazı beklerken kış geldi"

İş yerinin önünde biriken karları temizleyen esnaf Eser Eroğlu, "Yazı beklerken kış geldi. Sabah uyandık yine 20 santimetre kar. Buraları temizliyoruz. Mart kapıdan baktırır, kaz kürek yaktırır" dedi.

Muş'ta 154 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta 154 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta 154 köy yolu ulaşıma kapandı

YORUMLAR
500
Muş'ta eğitime kar engeli Muş'ta eğitime kar engeli Varto'da kar yağışı etkili oluyor Varto'da kar yağışı etkili oluyor

Esnaf, kar, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta 154 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
09:41 Savaşın 16. gününde Rus ordusundan yeni hamle! Dnipro ve Lutsk kentlerine saldırıldı
09:37 Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
04:01 Ruslar, Ukrayna savaşı protestolarını 'emoji'lerle duyuruyor: Maksat, sansüre takılmamak!
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
07:01 İngiltere'den Ukraynalılara müjde! "Mülteciler için oda" programıyla İngiltere'de kalabilecekler
09:03 Akaryakıt zamları her alanda vatandaşı zorluyor! Nakliye masrafları katlandı, ürün fiyatları artabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 09:56:32. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta 154 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement