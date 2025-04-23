Muş'ta 23 Nisan Coşku ile Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muş'ta 23 Nisan Coşku ile Kutlandı

Muş\'ta 23 Nisan Coşku ile Kutlandı

Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

23.04.2025 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, sabah saatlerinde Kent Meydanı'nda Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından kutlamalar, Ertuğrul Gazi İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle sürdü.

Minik öğrencilerin günün anlam ve önemine dair şiirler okuduğu programda, halk oyunları gösterileri ve müzikli dans performansları izleyenlerden büyük alkış aldı. Buradaki programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, tam bağımsızlık ülküsünün ışığında, milletimizin iradesini, inancını ve kararlılığını tek yürek olarak dünyaya ilan ettiği o tarihi günün üzerinden tam 105 yıl geçtiğini söyledi. 23 Nisan'ı büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını ifade eden Vali Avni Çakır, "Bugün, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda attığı en büyük adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümünü, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 23 Nisan, sadece tarihi bir dönüm noktası değil, aynı zamanda bir milletin küllerinden doğarak yeniden ayağa kalkışının ve geleceğini çocuklarına emanet edişinin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara duyduğu bu derin güven, bizlere hem büyük bir sorumluluk hem de ilham vermektedir" dedi.

Konuşmasında çocuklara da seslenen Çakır, şunları söyledi:

"Sizlerin gözlerindeki umut ışığı, memleketimizin her köşesinde yükselen bir gelecek inşasının habercisidir. Bizler, sizlerin iyi bir eğitim alması, çağın gerekliliklerine uygun şekilde donanım kazanması, kültürel değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Muş'un dört bir yanında yükselen okullarımız, spor salonlarımız ve diğer yatırımlarımız sizlerin daha iyi şartlarda yetişmesi içindir. Çünkü biliyoruz ki geleceğin güçlü Muş'u, sizlerin ellerinde yükselecektir. Sizlerin sporla, sanatla, bilimle ve teknolojiyle iç içe büyümesi; sadece kişisel gelişiminiz açısından değil, aynı zamanda ülkemizin kalkınması açısından da büyük önem taşımaktadır. Siz ne kadar donanımlı olursanız, Türkiye Cumhuriyeti de o kadar güçlü olacaktır."

Programda Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da, bir konuşma yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Avni Çakır, makamını 4'üncü sınıf öğrencisi Azra Nur Topdemir'e devretti. Topdemir'in ilk talimatı ise çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması oldu.

Programa, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - MUŞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Avni Çakır, Etkinlik, 23 Nisan, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta 23 Nisan Coşku ile Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin hızlı yükselişini sürdürüyor: Kritik seviyeye az kaldı Bitcoin hızlı yükselişini sürdürüyor: Kritik seviyeye az kaldı
Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi
İsrail, Papa Francis için önce taziye mesajı paylaştı sonra sildi İsrail, Papa Francis için önce taziye mesajı paylaştı sonra sildi
TFF’den istifa eden Ceyhun Kazancı’nın yerine gelen isim belli oldu TFF'den istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim belli oldu
Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105’e yükseldi Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi
Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit eden şahıstan pişkin savunma: Yardımcı olmak için gttim Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit eden şahıstan pişkin savunma: Yardımcı olmak için gttim
Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Zelenskiy’den Rusya’ya bir şartla ’barış’ mesajı: Masaya oturmaya hazırız Zelenskiy'den Rusya'ya bir şartla 'barış' mesajı: Masaya oturmaya hazırız
Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı

15:46 İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
15:30 Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın
15:12 İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
14:07 Uzmanlardan 6.2’lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:34 DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
22:04 Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
22:00 Polis üniformalı çocuklardan ’23 Nisan’ klibi Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi
21:37 Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı
21:14 Fenerbahçe’ye şans tanımadılar Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank oldu Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
20:56 Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki fabrikada yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 16:27:15. #7.12#
SON DAKİKA: Muş'ta 23 Nisan Coşku ile Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.