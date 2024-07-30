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Muş'ta 57 özel bireye akülü sandalye dağıtıldı

MUŞ - Muş'ta düzenlenen törende ihtiyaç sahibi 57 özel bireye akülü sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.

Mersin'de faaliyetlerini yürüten Muşlu İş Adamları ve Girişimcileri Derneği tarafından Muş'ta yaşayan 57 özel bireye akülü sandalye dağıtıldı. Dernek üyeleri, özel bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onların sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla başlattıkları kampanyada 2 yıl içerisinde 310 tekerlekli akülü sandalye dağıttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Muşlu İş Adamları ve Girişimcileri Derneği Başkanı Levent Özmen, herkesin bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak, "Bugün burada 57 kardeşimize tekerlekli akülü sandalye hediye ettik. Bu sandalyeler ile birlikte 2 yıl içerisinde toplam 310 sandalye dağıttık. Bir Muşlu olarak önceliği kendi şehrimize verdik. Özel kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Sokakların akülü sandalye kullanımı için uygun olmadığını söyleyen Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise, yetkililerden destek beklediklerini ifade ederek, "İlimizde engelli kardeşlerimiz ciddi sorunlar yaşıyor. Bugün 57 kardeşimize sandalye dağıtımı gerçekleşti. Artık kardeşlerimiz rahatça sokağa çıkabilecekler. Ancak sokaklarımız bunun için uygun değil. Yetkililerimizden bu anlamda destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bulanık'tan gelerek kızı için akülü sandalye alan Ahmet Kurtmaral, "Berfin'in daha önce akülü sandalyesi yoktu. İlk defa akülü tekerlekli sandalye ile gezme fırsatı bulacak. Çok mutlu olduk. Kızım artık tek başına sokağa çıkabilecek" ifadelerini kullandı.

Törende akülü sandalyelerini teslim alan vatandaşların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Program sonunda İl Müftüsü İbrahim Halil Demir dua okudu. Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Kırköy Belediye Başkanı Rahmatullah Yaktı, kurum amirleri, STK temsilcileri, aileler ve özel bireyler katıldı.