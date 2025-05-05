Muş'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi

Muş'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi Muş Valiliği himayelerinde Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aile Çalıştayı" yoğun bir katılım ile yapıldı.

05.05.2025 20:00
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Muş'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi

MUŞ - Muş Valiliği himayelerinde Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aile Çalıştayı" yoğun bir katılım ile yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aile Yılı' ilanı kapsamında 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programdaki konuşmasında aile müessesenin çok önemli olduğunu söyleyen Muş Valisi Avni Çakır, "Tüm dünyada, medeniyetlerin, toplumların her türlü gelişimini, kalkınmasını, huzurlu birliği, beraberliği, uyum içerisinde yaşamasını tesis eden en güçlü müessesesi aile müessesesidir. İnsanlar aile ortamında dünyaya geliyor. Aile ortamında geleceğe dair kalitesi, ufku her türlü bilgi becerisi şekilleniyor. Aile kurumundaki görgünüz, bilginiz, beraberliğiniz ne kadar güçlü olursa toplumdaki yeriniz de o kadar güçlü oluyor. Bizler bu topraklarda binlerce yıldır aile kurumunu en güçlü şekilde işlemiş, ona saygı göstermiş bir milletiz. Eskiden insanlar, çocuklarla övünüyordu, bunlar ailenin gücünü de ortaya koyuyordu. Maalesef günümüzde 2 çocuğu bile çok iyi görüyoruz. Evlenme yaşı çok ötelendi. Çocuk yapma konusundaki istek son derece azaldı. Hepimiz doğduğumuz ortamlardaki şartları da biliyoruz. Gençlere, ortalama bir ailede 3 çocuk olsa fazla geliyor" dedi.

Muş'ta son 5 yılda doğum oranlarında ciddi düşüşlerin yaşandığını söyleyen Vali Çakır, "Avrupa'da en hızlı yaşlanan ülkelerin başında geliyoruz. Muş'ta son 5 yılda doğum oranlarına baktığımızda yaklaşık yüzde 20'ye yakın bir gerileme var. Bunların hepsini ileride göreceksiniz. İnşallah hepinizin çok güçlü, çok mutlu, çok sağlıklı, bol çocuklu aileleriniz olur. Ben de Cumhurbaşkanımızın söylediği sözün tekrar altını çiziyorum. 3 çocuktan aşağısını düşünmeyin. Bu bir zenginliktir. Aksi takdirde hanımınızla, kocanızla 40-45 yaşında geldiğinizde baş başa kalırsınız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ise aile kurumunun mazisinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu ifade ederek, "Gelenek ve göreneklerimiz ile örf ve adetlerimizi yarınlara taşıyan, birlik ve beraberliğimiz ile dostluk ve kardeşliğimizi pekiştiren, aynı amaç ve hedefler ile millet olma bilincimizi daima yenileyen bu kurum için büyüklerimiz dikkat çekici bir ifadeyle 'Toplumun Temeli' demişlerdir. Ait olduğumuz kültür ve medeniyet dünyası da aynı hassasiyetle aile kurumunu öne çıkarmış, özellikle bireyin gelişimi, sağlıklı nesiller ve güçlü toplum adına aile kurumu sürekli gözetlenmiş ve desteklenmiştir. Günümüzde de aynı bilinç ve hassasiyetle devletimiz sosyal hizmetler alanında aileyi merkeze alan çok önemli çalışmalar yapmakta, kadın, çocuk, yaşlı gibi konularda alınan önleyici ve koruyucu tedbirlerle aile kurumu desteklenerek muhtemel krizlerin önüne geçilmek hedeflenmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Ailemiz Geleceğimiz" sunumu gerçekleştirildi. Çalıştay, konusunda uzman eğitimci, akademisyenler, kurum müdürleri ve basının da katıldığı oturumlarla sona erdi.

Gerçekleşen programa Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Karlı, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta 'Aile Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

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