Muş\'ta bayram pazarında arefe yoğunluğu

Muş'ta Ramazan Bayramı öncesi kurulan bayram pazarında arefe günü yoğunluğu yaşandı, vatandaşlar eksiklerini tamamladı.

Muş'ta Ramazan Bayramı öncesinde Belediye Meydanı ve PTT Caddesi civarında kurulan bayram pazarında arefe günü yoğunluk yaşandı. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, tezgahlara akın etti.

Bayram pazarında yöresel lezzetlerden el sanatlarına, giyim eşyalarından ev dekorasyon ürünlerine, bayram şekerleri ve tatlı çeşitlerine kadar birçok ürün satışa sunuldu. Muş'un kültürel zenginliğini yansıtan ürünlerin yer aldığı tezgahlar hem şehir halkının hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Her bayram olduğu gibi bu yıl da kurulan pazar, uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunmasıyla vatandaşların tercihi oldu. Arefe günü artan yoğunlukla birlikte pazarda hareketlilik gözlenirken, esnafın yüzü de güldü. Vatandaşlar, bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılayarak alışverişlerini tamamladı.

Bayram hazırlıkları kapsamında şeker, çikolata almak için pazara gelen vatandaşlardan Murat Demir, "Şu an bayram telaşındayız. Yarın bayram olduğu için alışverişe çıktık. Her taraf şenlik havasında. Alışveriş yapıyoruz, merkezde alışveriş yapıyoruz. Yaklaşık on beş kilo şeker alıyoruz merkezde. Köylerde olsak yirmi kilo falan alıyoruz. Yani çok yoğun geçiyor. Bizim bayramlarımız böyle" dedi. - MUŞ