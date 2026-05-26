Muş Valisi Çakır'dan bayram ziyareti

Muş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Valilik tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Program kapsamında Vali Avni Çakır Jandarma ve polis uygulama noktaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

Muş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, Valilik makamında gerçekleştirildi. Programa katılan protokol üyeleri, kamu personeli, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelen Muş Valisi Avni Çakır ve Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, katılımcılarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma programının ardından Vali Avni Çakır ve Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, beraberindeki heyet ile birlikte güvenlik güçlerine yönelik ziyaretlerde bulundu. Program kapsamında jandarma uygulama noktası, 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis uygulama noktası ziyaret edildi.

Muş Valisi Avni Çakır, Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde yoğun trafik ve nüfus hareketliliği yaşandığını belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için geniş kapsamlı tedbirler alındığını söyledi.

Çakır, Muş'un Doğu Anadolu'nun batıya açılan önemli güzergahlarından biri olduğunu ve gurbetçi yoğunluğu nedeniyle bayram dönemlerinde trafik akışının arttığını ifade etti. Bu süreçte kent nüfusunda da ciddi artış yaşandığını kaydeden Çakır, güvenlik güçlerinin sahada yoğun mesai yürüttüğünü dile getirdi.

"Bayramın huzur içinde geçmesi için tüm tedbirler alındı"

Bayram süresince vatandaşların güvenliği için toplam 2 bin personelin görev yaptığını açıklayan Çakır, şunları söyledi:

"İlimizde bayram süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayram geçirmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık. Yaklaşık 1400 jandarma personelimiz ve 600 polisimiz olmak üzere toplam 2 bin güvenlik personelimiz 10 günlük tatil boyunca sahada görev yapacak. Şu ana kadar da gerek trafik gerekse asayiş olayları bakımından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı."

"Trafik kurallarına riayet hayati önem taşıyor"

Bayram yolculuğuna çıkan vatandaşlara da çağrıda bulunan Çakır, trafik kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için dikkatli olunmasını isteyen Çakır, "Bugün yola çıkacak, hali hazırda yolda olan veya bayram dönüşü seyahat edecek vatandaşlarımızdan trafik kurallarına sıkı sıkıya riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunun kazasız belasız şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Görev başındaki personele teşekkür

Bayram süresince görev yapan tüm kamu personeline teşekkür eden Çakır, özellikle güvenlik, sağlık, itfaiye ve acil çağrı ekiplerinin büyük özveriyle çalıştığını belirtti. Çakır, "Kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere sağlık, AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi ve itfaiye personelimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programı, görev başındaki personelle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - MUŞ