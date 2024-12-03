Muş'ta Engellilere Moral Ziyareti

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Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını yürüten Malazgirt, Bulanık, Varto, Korkut ve Hasköy ilçesindeki sosyal hizmet merkezi müdürlükleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle sosyal hizmet modellerinden yararlanan engellileri unutmadı.

Kurum personeli, engelli bireyleri ziyaret ederek, onlara moral verdi. Ziyaret sırasında, engellilerin yaşam şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çeşitli destekler sunuldu. Ziyaret sırasında, engellilerin yaşam şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurduklarını söyleyen Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü, engelli bireylerimizin yaşamlarına daha yakından dokunabilmek ve onlara moral verebilmek için ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bu anlamlı günde, Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi personellerimiz sosyal hizmet modellerinden yararlanan değerli engelli bireylerimizi ziyaret ederek onların günlerini kutladılar. Sosyal hizmet merkezi olarak, engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, onların ihtiyaçlarına en uygun hizmetleri sunmak ve topluma tam anlamıyla entegre olabilmeleri için her gün var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretin, sadece bir günlük bir etkinlik değil, aynı zamanda engelli bireylerimizin toplumda daha fazla yer edinmesi, haklarının korunması ve sosyal hayata katılımlarının artırılması adına bir farkındalık oluşturma amacı taşıdığını vurgulamak istiyorum. Bu özel günde, değerli engelli bireylerimize olan desteğimizi bir kez daha gösteriyor, onları yalnız bırakmadığımızı vurguluyoruz. Hep birlikte, sevgi, saygı ve empatiyle engelli bireylerimizin hayatlarını daha güzel hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUŞ