Muş\'ta Gazze\'ye destek için yürüyen binlerce kişi İsrail saldırılarını protesto etti

Muş'ta Gazze'ye destek için yürüyen binlerce kişi İsrail saldırılarını protesto ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta yatsı namazı sonrası Kent Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto ederek Filistin'e destek verdi. Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri'nin konuşmasının ardından grup, İmam Şafi Camii'ne yürüyerek duaların ardından dağıldı.
Muş'ta düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, Filistin halkına destek verdi.
Yatsı namazının ardından Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekildi. Programda konuşan Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, Gazze'de yaşananlara değinerek, Filistin halkına destek mesajı verdi. Konuşmanın ardından kalabalık, Kent Meydanı'ndan İmam Şafi Camii'ne kadar yürüdü. Cami önünde okunan duaların ardından vatandaşlar sessizce dağıldı.
Kaynak: İHA
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