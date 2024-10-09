Muş'ta Gençlik Merkezleri Gelişiyor - Son Dakika
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Muş'ta Gençlik Merkezleri Gelişiyor

Muş\'ta Gençlik Merkezleri Gelişiyor

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'taki gençlik merkezlerinin gençlerin gelişimi için önemli olduğunu vurguladı.

09.10.2024 20:24
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Muş'ta gençlik merkezini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Muş'ta gençlerimizin bu mekanlarda kendilerini geliştirmesi, kendilerine katkı sağlamaları, spor alanında, kültür alanında, teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri için imkan sağlıyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kentte gelen Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ndeki kursları ziyaret ederek, gönüllü gençler ve gençlik liderleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ziyaretin ardından Eminoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'den bilgi aldı.

Gençlik Merkezi'ndeki atölyelerin cıvıl cıvıl olduğunu söyleyen Eminoğlu, "Gençlik liderlerimizle ve gönüllü genç arkadaşlarımızla buluştuk. Muş'ta 10 gençlik merkezi ve genç ofisimiz mevcut. Amacımız Muş ve Türkiye'deki gençlerimizin bu mekanlarda kendilerini geliştirmesi, kendilerine katkı sağlamaları, spor alanında, kültür alanında, teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri. Ayrıca Deneyap atölyemiz var. Türkiye genelinde 513 gençlik merkezimiz var. 100'ün üzerindeki gençlik merkezinde 108 deneyap atölyelerimiz var. Geçtiğimiz hafta Teknofest yarışmaları düzenlendi. İşte bu deneyap atölyelerindeki gençlerimiz Teknofest yarışmalarına katılıyorlar. Gençler burada kendilerini geliştiriyorlar. Sürekli kendilerini geleceğe hazırlıyorlar. Yakın zamanda Malazgirt'te çok güzel bir gençlik kampımız açılacak. Türkiye'de yine aynı şekilde 50'ye yakın farklı kamp alanlarımız var. Gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye yüzyılın, gençlerin ve sporun yüzyılı olması için başta bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile bu amaca hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Enes Eminoğlu, Politika, Gençlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta Gençlik Merkezleri Gelişiyor - Son Dakika

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