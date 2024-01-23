Muş'ta göç etmeyen 34 toy kuşu böyle görüntülendi

MUŞ - Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, göç etmeyerek Muş'ta kalan 34 toy kuşunu görüntüledi.

DKMP 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müdürlüğün sorumluluk alanında kuş türlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yeni yılın ilk günlerinde yapılan araştırmalarda Muş'ta 34 toy kuşunun kayıt altına alındığına yer verilen paylaşımda, "Toy kuşuna yönelik koruma kontrol çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kadar sayıda toy kuşunun görülmesi gelecek yıllar için umut vericidir. Muş il sınırları içerisinde uzun zamandan bu yana sulak alanlar ve kuş türleri üzerine araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmalarımız aynı zamanda algı çalışmasını da kapsıyor ki doğaya olan ilgi ve korumanın gelişmesidir. Türkiye'de en çok toy kuşunun görüldüğü ve yaşadığı yer Muş Ovası'dır. Muş, Bulanık ve Malazgirt ovaları toy kuşlarının tercih ettiği yerlerdir. Görüş alanının geniş olduğu, kendilerini güvende hissedebilecekleri yerleri tercih ederler. Kısa süreliğine göç ederler esasta yerli bir türdür. Kar yağışıyla orantılı göçlerini ayarlıyorlar, bu yıl kar yağışı olmadığı için toy kuşlarının göç etmeyen gruplarının olduğunu da görüyoruz. Belli zamanlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahaya çıkıyoruz. Muş'ta bine yakın toy kuşu var. Muş coğrafyasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla bu hafta 34 tane toy kuşunun görüntülerinin alındığı bilgisini de aldık. Bu bizim için sevindirici bir haber, bu türlerin bu mevsimde gitmemiş olmalarının en önemli sebebi kar yağışının olmayışına bağlıdır" denildi.