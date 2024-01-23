 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş'ta göç etmeyen 34 toy kuşu böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta göç etmeyen 34 toy kuşu böyle görüntülendi

Muş'ta yapılan araştırmalarda 34 toy kuşunun kayıt altına alındığı ve göç etmemelerinin sebebinin kar yağışının olmayışı olduğu belirtildi.

Muş\'ta göç etmeyen 34 toy kuşu böyle görüntülendi
23.01.2024 - 19:53,  Güncelleme: 19:57
Abone Ol

Muş'ta göç etmeyen 34 toy kuşu böyle görüntülendi

MUŞ - Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, göç etmeyerek Muş'ta kalan 34 toy kuşunu görüntüledi.

DKMP 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müdürlüğün sorumluluk alanında kuş türlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yeni yılın ilk günlerinde yapılan araştırmalarda Muş'ta 34 toy kuşunun kayıt altına alındığına yer verilen paylaşımda, "Toy kuşuna yönelik koruma kontrol çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kadar sayıda toy kuşunun görülmesi gelecek yıllar için umut vericidir. Muş il sınırları içerisinde uzun zamandan bu yana sulak alanlar ve kuş türleri üzerine araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmalarımız aynı zamanda algı çalışmasını da kapsıyor ki doğaya olan ilgi ve korumanın gelişmesidir. Türkiye'de en çok toy kuşunun görüldüğü ve yaşadığı yer Muş Ovası'dır. Muş, Bulanık ve Malazgirt ovaları toy kuşlarının tercih ettiği yerlerdir. Görüş alanının geniş olduğu, kendilerini güvende hissedebilecekleri yerleri tercih ederler. Kısa süreliğine göç ederler esasta yerli bir türdür. Kar yağışıyla orantılı göçlerini ayarlıyorlar, bu yıl kar yağışı olmadığı için toy kuşlarının göç etmeyen gruplarının olduğunu da görüyoruz. Belli zamanlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahaya çıkıyoruz. Muş'ta bine yakın toy kuşu var. Muş coğrafyasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla bu hafta 34 tane toy kuşunun görüntülerinin alındığı bilgisini de aldık. Bu bizim için sevindirici bir haber, bu türlerin bu mevsimde gitmemiş olmalarının en önemli sebebi kar yağışının olmayışına bağlıdır" denildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Muş, Çevre, Doğa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta göç etmeyen 34 toy kuşu böyle görüntülendi - Son Dakika


22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
22:16 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından bir pozisyonu paylaştı
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:26:56. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta göç etmeyen 34 toy kuşu böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement