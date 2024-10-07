Muş'ta Göktaşı Bulundu - Son Dakika
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Muş'ta Göktaşı Bulundu

Muş\'ta Göktaşı Bulundu

Muşlu çiftçi, tarlasında bulduğu 40 kilo ağırlığında taşların göktaşı olduğunu keşfetti.

07.10.2024 22:15
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Muşlu çiftçinin mantar toplarken tarlasında bulduğu 40 kilo ağırlığındaki taşların yapılan analizler sonucu göktaşı olduğu tespit edildi.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde yaşayan çiftçi Hıyasettin Senem (56), geçtiğimiz ylıl mantar toplarken tarlasında 40 kilo ağırlığında ilginç taşlar buldu. Senem, bulduğu taşların göktaşı olmasından şüphelenerek, incelenmek üzere İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan analizde taşların kondrit cinsinden göktaşı olduğu tespit edildi.

Elinde irili ufaklı yaklaşık 20 adet göktaşı olduğunu söyleyen Hıyasettin Senem, "Geçen sene mantar toplamaya çıktığım tarlada taş buldum. Bu taşlar benim dikkatimi çekmişti. Bu taşların göktaşı olabileceğinden şüphelendik ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde bulunan laboratuvara incelemeye gönderdik. Çıkan sonuçlarda elimizdeki taşların göktaşı olduğu belgelendi. Şu an elimizde 40 kilo göktaşı var. Yapılan analizler sonucunda kondrit cinsinden göktaşı olduğu kesin tespit edildi" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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