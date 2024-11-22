Muş'ta İklim ve Çevre Sorunları Projesi Eğitimi Tamamlandı

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Muş'ta "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" projesi eğitim süreci tamamlandı

MUŞ - Muş İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" projesinin eğitim süreci başarıyla tamamlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muş Valiliği, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Muş İl Özel İdaresi işbirliğiyle "Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında hazırlanan "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" projesinin eğitimleri tamamlandı. Proje kapsamında Türkiye'nin AB çevre uyum sürecine katkı sağlanması adına Muş ve İtalya'nın Mirabello Sannitico kentleri arasında sürdürülebilir çevre çözümleri geliştirdiklerini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ayrıca yerel düzeyde de güçlü bir işbirliği kurduklarını belirtti. Proje boyunca İtalya'nın Mirabello Sannitico Belediyesiyle işbirliği içinde çalıştıklarını söyleyen Yentür, "1 yıldır devam eden Avrupa Birliği'nin şehir eşleştirmeleri projesi kapsamında 'İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz' projesinin bir yılık süresini tamamlamış bulunmaktayız. Bu projeye bizim Avrupa Birliği'nden İtalya'nın Milano bölgesindeki Mirabello Belediyesi ortağımızdı. Bir ağaç, bir çocuk kampanyasıyla okul bahçelerine ağaç diktik. Bunun dışında Muş'un çevre eylem planını oluşturduk. 5 yıllık Muş'un çevre eylem planını oluşturduk. Hem ilimizin üst yöneticileri proje ekibiyle beraber hem de İtalya'nın belediye başkanı ve ekibiyle beraber karşılıklı ziyaretlerde bulunduk. Bu projeden kaynaklanan çevrenin ve çöpün nitelikli bir şekilde alınması noktasında da hepimiz gayret sarf edeceğiz. Muş'un yaklaşık 90 köyünde 60 bin nüfusun çöpünü alıyoruz. Nitelikli çöp ayrıştırması ve çöp alınması ile ilgili bu projenin ana fikrini kendimize şiar edeceğiz. Yaklaşık 100 bin Euro hibe ile alınan bir projeydi. Bizim mali katkımız eş finansman olarak iki tane proje çalışanımızın 6 aylık maaş giderleriydi. Diğerlerini tamamıyla projenin bütçesinden karşıladık" dedi.