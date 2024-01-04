Muş'ta "İslami Geometrik Süslemeler" sergisi açıldı

MUŞ - Matematik ve Satranç Topluluğu tarafından "İslami Geometrik Süslemeler" sergisi açıldı.

Öğrencilerin 12 haftada hazırladığı 27 eser, eğitim fakültesinde sergilendi. Serginin koordinatörü Doç. Dr. Yılmaz Mutlu, "İslami Geometrik Süslemeler" dersi kapsamında hazırlanan eserlerin sergilendiğini ifade ederek, ilk defa böyle bir serginin açıldığını söyledi. Mutlu, "Bizler matematik eğitimcileri olarak aslında İslami geometrik süslemelerini ele aldık. Süslemelerin doğrudan matematik ve geometri öğretiminde kullanılabilmesine yönelik bir entegre sürecini gerçekleştirmeye çalıştık. Öğrencilerin sergide yer alan eserlerinin tamamı ders kapsamında hazırlandı. Görselleri tasarlayarak aslında matematikle bütünleştiğini gösterdik. 12 haftalık bir sürede süslemeleri hazırladık. Öncelikle çizim tekniklerini, daha sonra bunu matematik dersine nasıl entegre edeceğimizi ders planları kapsamında hazırlandık. Bu doğrultuda çizimler yapılarak boyamalar gerçekleştirildi. Her bir arkadaşımız aslında birden fazla eser yaptı. Şu an burada 27 farklı eser bulunmaktadır" dedi.