Muş\'ta Kan Bağışı Kampanyası

Yerel

Muş Valisi Avni Çakır öncülüğündeki güvenlik güçleri ve kurum amirleri, Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız Kan Bağışı Kampanyası"na destek verdi.

Türk Kızılay Muş İl Merkezi Başkanlığı tarafından İstasyon Caddesi'ndeki Eski Hükümet Konağı önünde kurdukları araçta kan bağışı alındı. Etkinliğe katılan Vali Çakır, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından güvenlik güçleri ve kurum amirleriyle birlikte kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Vali Çakır, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederken, kan bağışının hayat kurtaran önemine bir kez daha dikkat çekti. Kan veren Vali Çakır, haftaya çok güzel bir etkinlikle başladıklarını ifade ederek, "Kış mevsiminde özellikle kan bağışlarında biraz düşüş meydana geliyor. Kışın da özellikle kan stokları konusunda tüm ülkemiz genelinde ciddi ihtiyaçlar doğuyor. Biz de bu anlamda Türkiye'nin en genç illerinden bir tanesi olan Muş'ta güzel bir kampanya başlattık. Şu an ülkemizin dört bir yanında bu tür bağışlar devam ediyor. Biz de Muş'ta bunu geniş bir katılımla sürdürüyoruz. Kan bağışında bulunmak suretiyle hem sıhhat buluyoruz hem de başkalarının sıhhat bulmasına vesile oluyoruz. Tüm Muşlu hemşehrilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Kızılay'ın kan alma araçları bir hafta boyunca burada hazır olacak. Kızılay'ımızın bağışçıları vasıtasıyla da çeşitli hediyelerimiz var. Kan bağışında bulunan kişiler ise çocuklarına ya da torunlarına bu güzel hediyeleri götürmeyi unutmasınlar. Bağışçılara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

75 kez kan bağışında bulunan Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Eski Üyesi Cengiz Koç'a "Platin Madalya Plaketi" takdim edildi.

Daha sonra, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Atıl Bayram, Türk Kızılay Muş Bölge Afet Müdürü Baran Akar, Türk Kızılay Muş İl Merkezi Başkanı Faik Aktaş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ