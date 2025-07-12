Muş\'ta Kan Davası Barış Töreniyle Sona Erdi

Muş'ta 6 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla başlayan kan davası, düzenlenen barış töreni ile sona erdi.

Muş'un merkeze bağlı Arpayazı köyünde 6 yıl önce 3 kişinin yaralandığı kavga ile başlayan kan davasında önemli bir gelişme yaşandı.

BARIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Husumetli iki aile arasında barış sağlandı. Gerçekleştirilen barış töreninde, Balkaya ve Gizlenci aileleri bir araya getirildi. Kanaat önderleri, din adamları ve güvenlik birimlerinin girişimleriyle sağlanan uzlaşı sonucunda taraflar köy camisinde düzenlenen törende barış yemini etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, aile fertleri kutsal kitabın altından geçerek barışı kabul etti. Daha sonra taraflar tokalaşıp birbirlerine sarılarak husumeti sona erdirdi.

MUŞ VALİSİ KONUŞTU

Törende konuşan Muş Vali Vekili Mustafa Batuhan Alpboğa, Balkaya ve Gizlenci ailelerinin barışı için bir araya geldiklerini belirterek, "Dualarımızı ettik, konuşmamızı yaptık ve Kur'an-ı Kerim'in altından geçilerek barış sağlandı. Barışın köyümüze ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah benzer husumetlerin de sona erdirilmesi için bu tür barışlara vesile oluruz" dedi.

Bu tür girişimlerin toplumsal huzurun tesisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Alpboğa, "Kanaat önderlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız ve müftülüğümüz bu barış ortamının sağlanması için elinden gelen gayreti gösterdi" ifadelerini kullandı.

"KÖY HALKI DA DUYARLILIK GÖSTERDİ"

Kanaat önderi Yunus Toplu da 2019 yılında yaşanan olayın ardından süren husumetin bugün sona ermesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bütün kanaat önderlerimize, büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Köy halkı da bu süreçte duyarlılık gösterdi" diye konuştu.

Barış törenine İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.