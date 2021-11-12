Üye Girişi
Muş'ta koruma ve bakım altındaki çocuklar için festival düzenlendi - Son Dakika

Muş'ta koruma ve bakım altındaki çocuklar için festival düzenlendi

12.11.2021 00:57
Muş'ta koruma ve bakım altındaki çocuklar için festival düzenlendi

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altındaki 124 çocuk için İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından 2. Çocuk Festivali düzenlendi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altındaki 124 çocuk için İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından 2. Çocuk Festivali düzenlendi.

Ahmedi Hani Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe katılan çocuklar halay çekip, koro dinletisinde bulunduktan sonra uçurtma uçurma, yumurta taşıma, voleybol, futbol, halat çekme yarışlarına katıldı. İkramların da yapıldığı etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlenerek unutamayacakları bir gün yaşadı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Hasan Taş, çocukların geleceğin teminatı ve yarınların umudu olduğunu söyledi. "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha büyük bir derya olamaz" diyen Taş, "Siz kıymetli çocuklar daha huzurlu, daha neşeli, daha adaletli, daha güzel bir dünyanın müjdecisi durumundasınız. Çünkü çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkı sarılmak demektir" dedi.

"Çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadılar"

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy da, çocuklara yönelik 2. Çocuk Festivali düzenlediklerini ifade etti. Festivali İl Çocuk Hakları Komitesinin teklif ve uygun görüşüyle yaptıklarını kaydeden Aksoy, "Gerçekten çok güzel bir etkinlik olduğunu gördük. Teknolojiden uzak, çocuklar için geleneksel oyunlardan badminton, voleybol, uçurtma şenliği, halay çekme, çengel atma gibi oyunlar düzenleniyor. Bugün çocuklarımızın gözünde, baharın renkleri içerisinde daha güzel ve sıcak renkler gördük. Pandemi süreci ve pandeminin getirmiş olduğu şartlardan dolayı çocuklarımız kapanma sürecini yaşadı. Bugün bu durum çocuklarımıza ayrı bir moral, motivasyon oldu. Doğayla baş başa, sonbaharın renkleri, yerde yapraklar, yeşil ortam ve çocukların yüzlerindeki renkler moral ve motivasyonun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Pandemi süreci ve arkasından gelen sorunların arkasından bu etkinlik çocuklara psikolojik destek olmuş oldu. Buradaki çocuklarımız Çocuk Hakları Komitemizde bulunan ve koruma altındaki çocuklarımızdan oluşmaktadır. Bugün çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadılar. Gönüllerine dokunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

"Halaylar çekip çok mutlu olduk"

Etkinliğe katılan çocuklardan Gamze Şeker de, "Bugün çok güzel etkinlikler yapıldı. Burada uçurtma uçurup, balonları gökyüzüne bıraktık. Halaylar çekip çok mutlu olduk. Uzun bir süredir pandemi nedeniyle dışarı çıkamıyorduk. Aktiviteler için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Çocukların mutluluğunu çok fazla önemsiyoruz"

Çocukların yüzlerine boyama yapan Kader Akman ise "Bu projede sevgi evlerinde kalan çocuklar için oyunlar düzenledik. Palyaço olup çocukların yüzlerini boyaladık. Onları mutlu etmek bizim içinde mutluluk demektir. Bir öğretmen adayı olarak öncelikle çocukların mutluluğunu çok fazla önemsiyoruz ve özellikle sevgiye ihtiyaç duyan çocuklar için çaba sarf etmemiz gerekiyor" diye konuştu. - MUŞ

voleybol, Pandemi, oyunlar, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta koruma ve bakım altındaki çocuklar için festival düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu 00:49 Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı 00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı 23:31 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
Başak Demirtaş'a 23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı 21:39 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş 20:38 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi 18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim

Son Dakika Haberleri
00:49 Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu
00:30 İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı
00:27 Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul! Eleme maçının faciaya dönüşmesine çok az kalmıştı
00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı
00:07 Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler
00:03 Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı
23:40 Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu
23:30 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
23:19 Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi
23:07 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız         
01:09
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı         
00:30
Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler         
00:07
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı         
23:08
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti         
21:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 02:09:44. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta koruma ve bakım altındaki çocuklar için festival düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement