Muş\'ta Nadir Zehirli Örümcek Bulundu

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Muş'ta zehirli örümcekler arasında gösterilen "argiope lobata" türü bir örümcek görüldü.

Muş'un Şenyayla bölgesinde hayvanlarını otlatan çiftçiler, dikkat çekici görünüme sahip büyük bir örümcek gördüler. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda örümceğin, "argiope lobata" türüne ait olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, örümceğin bölgede nadir görüldüğünü ve doğrudan insanlara tehdit oluşturmadığını belirtti. Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ve bu tür örümceklerle karşılaşmaları halinde yetkililere haber vermelerini söyleyen MAUN Moleküller Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Allahverdi, "Argiope Lobata türü ilginç bir yapısı olan örümcek türlerindendir. İsmini ilginç yapısından alıyor. Türlerine göre irice bir örümcek. Bu da insanların ilgisini çekiyor. Ben de araştırmalarım sırasında karşılaştığımda baya etkilenmiştim. Örümcek türleri hepsi zehirlidir. Bu türünde zehri mevcuttur. Bu türün zehrini aktaran kısım insan derisini delmeyecek şeklindedir. Delse bile zehir etkisini fazla göstermeyecek durumda. Bu örümceğe dokunulmamasını öneriyoruz. Sonuç olarak değerlendirdiğimizde zehirli bir tür olarak karşımıza çıkıyor" dedi. - MUŞ