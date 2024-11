Yerel

Muş'ta Öğretmenler Günü tören ile kutlandı

MUŞ - Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen törenle kutlandı. Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Avni Çakır, öğretmenlerin sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda değerlerimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizin temellerini genç nesillere aktaran birer kılavuz olduğunu ifade ederek, "Geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmek, bu ülkenin geleceğini inşa etmek demektir ve bu kutsal görevi özveriyle yerine getiren öğretmenlerimiz, milletimizin aydınlık yarınlarının mimarlarıdır" dedi.

Öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını dile getiren Çakır, "Öğretmenlik, bilginin ve sevginin bir sonraki nesle aktarılması gibi kutsal bir görevi de içinde barındıran manevi derinliği yüksek bir yoldur. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerimize başöğretmen sıfatıyla rehberlik etmiş, 'öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyerek bu büyük sorumluluğun önemini bizlere hatırlatmıştır. Gerçekten de bugün milletimizi çağdaş uygarlık seviyesine taşıyan evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştirme görevini başarıyla sürdüren öğretmenlerimiz ülkemizin teminatıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmasında öğretmenlere de seslenen Çakır, "Kıymetli öğretmenlerimiz, sizler gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkaran, onlara hayata dair rehberlik eden, her şartta onların yanında olan birer yol göstericisisiniz. Yalnızca bilgiyi veren değil, öğrencilerin ruhuna dokunan, onlara doğru ve iyiyi yönlendiren, vatansever, ahlaklı bireyler olarak yetiştiren sizlersiniz. Görevinizi her şartta büyük bir azim ve inançla yerine getiriyorsunuz. Bilgiye aç, her çocuğa, her gence dokunarak ülkemizi yarınlara hazırlıyorsunuz. Sizin gayretiniz ve emeklerinizle ülkemiz her gün daha da gelişmekte, daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Bugün huzurlarınızda verdiğiniz emeklerin ne denli değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Sizler, onların gösterdiği yolda ilerleyerek, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, kendinizi sürekli geliştirmeyi bir hayat felsefesi haline getirmelisiniz. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin geleceği sizlerin başarılarıyla şekillenecektir. Değerli misafirlerimiz, bu özel gün vesileyle öğretmenlerimizin toplumumuz için taşıdığı anlamı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Görevini sevgiyle, sabırla ve sonsuz bir adanmışlıkla yerine getiren her bir öğretmenimiz toplumumuzun kalbinde müstesna bir yere sahiptir. Onların yüreklerinde taşıdığı sevgi, akıttıkları ter ve öğrencilerine verdikleri ilham geleceğimizin teminatıdır. Bu vesileyle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görev başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevde olan tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum. Sizlere bu ülkenin yarınları adına teşekkürlerimi sunuyor, gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, aday öğretmenler yemin etti. Öğretmenler tarafından şarkıların seslendirdiği programda, katıldıkları yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vali Çakır ve beraberindeki heyetin resim sergisinin gezmesiyle son bulan programa, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.