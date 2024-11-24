Muş'ta Öğretmenler Günü tören ile kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muş'ta Öğretmenler Günü tören ile kutlandı

Muş'ta Öğretmenler Günü tören ile kutlandı Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

24.11.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Öğretmenler Günü tören ile kutlandı

MUŞ - Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen törenle kutlandı. Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Avni Çakır, öğretmenlerin sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda değerlerimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizin temellerini genç nesillere aktaran birer kılavuz olduğunu ifade ederek, "Geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmek, bu ülkenin geleceğini inşa etmek demektir ve bu kutsal görevi özveriyle yerine getiren öğretmenlerimiz, milletimizin aydınlık yarınlarının mimarlarıdır" dedi.

Öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını dile getiren Çakır, "Öğretmenlik, bilginin ve sevginin bir sonraki nesle aktarılması gibi kutsal bir görevi de içinde barındıran manevi derinliği yüksek bir yoldur. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerimize başöğretmen sıfatıyla rehberlik etmiş, 'öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyerek bu büyük sorumluluğun önemini bizlere hatırlatmıştır. Gerçekten de bugün milletimizi çağdaş uygarlık seviyesine taşıyan evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştirme görevini başarıyla sürdüren öğretmenlerimiz ülkemizin teminatıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmasında öğretmenlere de seslenen Çakır, "Kıymetli öğretmenlerimiz, sizler gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkaran, onlara hayata dair rehberlik eden, her şartta onların yanında olan birer yol göstericisisiniz. Yalnızca bilgiyi veren değil, öğrencilerin ruhuna dokunan, onlara doğru ve iyiyi yönlendiren, vatansever, ahlaklı bireyler olarak yetiştiren sizlersiniz. Görevinizi her şartta büyük bir azim ve inançla yerine getiriyorsunuz. Bilgiye aç, her çocuğa, her gence dokunarak ülkemizi yarınlara hazırlıyorsunuz. Sizin gayretiniz ve emeklerinizle ülkemiz her gün daha da gelişmekte, daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Bugün huzurlarınızda verdiğiniz emeklerin ne denli değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Sizler, onların gösterdiği yolda ilerleyerek, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, kendinizi sürekli geliştirmeyi bir hayat felsefesi haline getirmelisiniz. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin geleceği sizlerin başarılarıyla şekillenecektir. Değerli misafirlerimiz, bu özel gün vesileyle öğretmenlerimizin toplumumuz için taşıdığı anlamı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Görevini sevgiyle, sabırla ve sonsuz bir adanmışlıkla yerine getiren her bir öğretmenimiz toplumumuzun kalbinde müstesna bir yere sahiptir. Onların yüreklerinde taşıdığı sevgi, akıttıkları ter ve öğrencilerine verdikleri ilham geleceğimizin teminatıdır. Bu vesileyle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görev başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevde olan tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum. Sizlere bu ülkenin yarınları adına teşekkürlerimi sunuyor, gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, aday öğretmenler yemin etti. Öğretmenler tarafından şarkıların seslendirdiği programda, katıldıkları yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vali Çakır ve beraberindeki heyetin resim sergisinin gezmesiyle son bulan programa, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Kültür, Tören, Yerel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta Öğretmenler Günü tören ile kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
12:18 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:21 Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık
13:20 AK Parti Yüreğir Kongresi’nde Soykırım Mesajı AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı
12:57 İstanbul’da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü
12:46 Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor
12:34 NATO’dan Trump hamlesi: Rutte ABD’ye gitti NATO'dan Trump hamlesi: Rutte ABD'ye gitti
12:29 Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar
12:21 Danla Bilic YouTube’u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok Danla Bilic YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 20:09:11. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Öğretmenler Günü tören ile kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.