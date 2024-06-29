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Muş'ta Peygamber Sevdalıları Platformu Gazze'ye Destek İçin Bir Araya Geldi

Muş\'ta Peygamber Sevdalıları Platformu Gazze\'ye Destek İçin Bir Araya Geldi

Muş'ta bulunan Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, Gazze'de yaşanan soykırıma tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Platform üyeleri, İsrail'e tepki gösteren afişler taşıdı ve basın açıklaması yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı ve İslam ülkelerinin liderlerinin acizlikleri eleştirildi.

29.06.2024 23:10
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Muş'ta bir araya gelen Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, Gazze'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi.

Muş kent meydanında bir araya gelen Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, boyunlarında kefiye, ellerinde "Filistin özgür olana dek", " Kudüs'ün ezanı İsrail'in selası olacak" ve "Şehit şehit zafere doğru" yazılı afişlerle İsrail'e tepki gösterdiler. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklaması yapan Muş Peygamber Sevdalıları Temsilcisi Hamit Akşi, "Dokuz ayı aşkın süredir Gazze'de soykırımda bulunan siyonist İsrail çetesi, başta ABD ve Avrupa devletlerinden aldığı destekle, İslam ülkelerinin sessizliğinden aldığı cüretle her geçen gün yeni bir caniliğe imza atmaktadır. Siyonist terör çetesi başarısızlıklarını, verdiği kayıpları, esir edilen askerlerini unutturmak, dünya gündeminden uzak tutmak için Refah'ı bombalamakta, her gün onlarca Filistinliyi şehit etmektedir. İnsanlıktan nasibini almamış terör rejimi, saldırılarını sürdürmeye devam etmektedir. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin güç olduğu net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. UNRW'yi terör listesine almak sureti ile yardım kuruluşlarının Gazze'ye, Refah'a girişini engelleyen işgalci rejim, yapacağı katliamlar için alan açmakta ve aynı zamanda yardım kuruluşlarının Refah'a girişini engelleyerek oradaki insanları açlığa mahkum etmektedir. Nitekim Gazze ve Refah'ta yiyecek bir şey bulamayan kardeşlerimizin açlıktan dolayı ölüm haberleri gelmektedir" dedi.

Akşi, "Dokuz ayı aşkın bir süredir siyonistlere direnen Gazze halkının da, Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği, siyonistlere karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir. Vakit İsrail'e karşı güç kullanma vaktidir. Zira İsrail rejiminin kınamalardan, sözlü tepkilerden anlamadığı ortadadır. Bugün içerisinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi İslam ülkelerinin aciz liderleridir. Bugün içerisinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi İsrail rejimine karşı vahdet ruhunu kuşanıp İslam barış gücünü oluşturmayanlardır" ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunduğu program, sinevizyon gösterimi ile sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Peygamber Sevdalıları Platformu Gazze'ye Destek İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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