Muş'ta Tatil Coşkusu - Son Dakika
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Muş'ta Tatil Coşkusu

Muş\'ta Tatil Coşkusu

Muş'ta yarıyıl tatili ile çocuklar parklarda oyun oynayıp güneşin tadını çıkarıyor.

17.01.2025 17:17
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Muş'ta okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte parklara akın eden çocuklar, çeşitli oyunlar oynayarak uzun süre sonra yüzünü gösteren güneşin tadını çıkardı.

Muş'ta okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte şehirdeki parklar, çocuk sesleri ile şenlendi. Uzun süren soğuk ve kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen çocuklar, tatilin ilk gününde parklarda doyasıya eğlendi. Parkta çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, açık havada arkadaşlarıyla birlikte tatilin tadını çıkardı.

Sıcak havanın tadını çıkarmak için arkadaşları ile dışarı çıktığını söyleyen Seyit Yasit, "Okulların tatil olması ile birlikte karnemizi aldık. Havanın güzelliğini fırsata çevirerek arkadaşlarımızla top oynadık" dedi.

Karne heyecanını parkta oynayarak yaşayan çocuklardan Yusuf Yasit ise, "Karnemizi alır almaz eve götürdüm. Daha sonra arkadaşlarımı topladım ve buraya geldik. Hava ilk defa bu kadar sıcak. Arkadaşlarımız ile birlikte oyunlar oynadık. Çok güzel geçti" şeklinde konuştu.

Parkta futbol oynayarak gününü geçiren çocuklardan İsa Yasit de, "Sabah erken karnemizi almak için okulla gittik. Karnemizi aldıktan sonra eve geldik. Hava çok sıcak olduğu için bizde dışarıda maç yaptık. Attığım çalımlarla arkadaşlarımı deli ettim" ifadelerini kullandı.

Babası ile birlikte parka gelen çocuklardan Burak Alakuş da, "Bugün karnemizi aldık. Hava çok güzeldi, uzun zaman sonra ilk defa güneş çıkmıştı. Biz de eğlenmek için dışarı çıktık. Muş'ta AVM olmadığı için biz de tatilimizi parklarda geçiriyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Tatil Coşkusu - Son Dakika

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