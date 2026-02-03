Muş\'ta yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Muş'un Korkut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık alanlara buğday ve ot bırakıldı.

Korkut ilçesinde, kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte yaban hayvanlarının beslenmesine destek olmak amacıyla doğaya yem bırakıldı. Çalışma, Korkut Kaymakamlığı ile Korkut Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede, doğada yaşayan ve yiyeceklere ulaşmakta zorlanan yaban hayvanları için belirlenen noktalara buğday ve ot bırakıldı. Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz ile Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık'ın da katıldığı çalışmada, kaymakamlık ve belediye personeli kırsal ve dağlık alanlara giderek yemleme yaptı.

Soğuk havaya rağmen gerçekleştirilen çalışmada özellikle tavşan, tilki ve çeşitli kuş türlerinin yaşadığı bölgeler tercih edildi. Yapılan yemleme çalışmasıyla yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarını daha kolay atlatmaları hedeflendi. Doğada yaşayan hayvanların beslenmekte zorlandığını belirten Kaymakam Ayaz, insanların doğaya karşı sorumluluk taşıdığını ve en küçük canlının açlığının dahi önemsenmesi gerektiğini ifade ederek, "Yoğun kar yağışı yaşadığımız bir kış dönemi içerisindeyiz. Tabii burada biz vatandaşlarımızla ilgileniriz ama doğadaki canlılarımızı da yok sayamayız. Biz özellikle şunu söylüyoruz ki, havada uçan kuşun açlığından bile sorumluyuz. Bugün burada, sağ olsun belediye başkanımızın yardımları ve destekleriyle doğal yaşam için doğaya yem bırakmak amacıyla bir program organize ettik. Sağ olsun hem belediye başkanımız hem İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz hem de belediye personelimiz burada hep birlikte doğaya yem bıraktı" dedi.

Yapılan faaliyetin sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olduğunu dile getiren Ayaz, özellikle yoğun kar yağışının görüldüğü dönemlerde yaban hayvanlarının yiyeceğe ulaşmakta büyük güçlük çektiğine dikkat çekerek, "İnşallah bir hayra vesile olur, inşallah yaptığımız iş hayır olur. Çünkü yoğun kar yağışı yaşandığı dönemlerde doğadaki canlılar yem bulmakta çok güçlük çekiyorlar. Biz de elimizden geldiğince bir nebze olsun doğaya yem bıraktık. Bu, bizler için bir sosyal sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getirmek de bizim boynumuzun borcuydu. İnşallah bu tür faaliyetler ilimizde de diğer yerlerde de yaygınlaşır, gelişir. Doğadaki canlılarımız şu kış dönemlerinde en azından bir nebze olsun karınlarını doyurabilirler. Ben her zaman söylüyorum; eğer doğaya bir sorumluluğumuzu yerine getirirsek, doğa bir yaşam olarak bizlere geri dönüyor. Merhamet doğayla buluştuğu sürece, yaşam olarak geri dönüyor. İnşallah biz de bugün burada hayırlı bir işe vesile olmuşuzdur" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana yalnızca vatandaşlara değil, doğadaki yaban hayvanlarına karşı da sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Başkan Arık, Atalarından gelen anlayış gereği, doğadaki hiçbir canlının aç kalmaması için çaba göstermeleri gerektiğini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, insanlarımıza hizmet etmenin yanı sıra doğadaki yaban hayvanlarına da sahip çıkmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Öyle bir neslin torunlarıyız ki, bu dağlarda hiçbir kuşun aç kalmaması için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Bu çalışmayı ilçe kaymakamımız ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte yürüttük. Bu vesileyle ilçe kaymakamımıza ve tarım müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Belediye personelimizle beraber, doğaya ve hayvanlarımıza sahip çıkmak adına elverişli alanlara yem bırakarak kuşlarımızı, tilkilerimizi ve kurtlarımızı aç bırakmamak için tüm çabamızı ortaya koyduk. Bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. İnşallah yaban hayvanlarının şehre inmesini bu şekilde hem engelleyecek hem de sahip çıkma noktasında Korkut Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü hizmeti sunacağız" şeklinde konuştu. - MUŞ