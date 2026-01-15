Hasköy\'de 4 çocuklu anneye belediye ve kaymakamlık desteği

Muş'un Hasköy ilçesinde soğuk kış günlerinde eski toprak evde yaşayan 4 çocuk annesi Özlem Uytun, belediye ve kaymakamlık desteğiyle güvenli bir eve yerleştirildi.

Hasköy ilçesinde soğuk kış şartlarında yaşam mücadelesi veren Özlem Uytun ve 4 çocuğu için belediye ve kaymakamlık harekete geçti. Eski toprak evde yaşayan yapılan incelemelerin ardından Hasköy Belediyesi tarafından aileye ilk etapta gıda desteği sağlandı. Belediye ekipleri markete giderek ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Ardından aile, belediye tarafından 3 yıllığına kiralanan bir apart dairesine yerleştirildi.

Zor günlerinde kendilerine uzatılan yardım eli için teşekkür eden Özlem Uytun, "Yardım edenlere teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Dar günümde beni kurtardılar, buraya getirdiler. Yardım ettiler ve beni buraya getirdiler. Şu an bu şekilde idare ediyoruz" dedi.

Hasköy Belediyesi Saha Amiri Ersan Elçi ise yapılan çalışmalarla ilgili "Belediye Başkanımız Muhlis Cemal Orbay, ailemizin durumunu öğrenir öğrenmez hemen ziyaret ederek gereken ne varsa yaptı. Aile için bir apart dairesi 3 yıllığına kiralandı ve sözleşmesi yapıldı. Belediyemizin imkanları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Kaymakamlığımızın da ailemize destek olacağından şüphemiz yok. Bundan sonra da mağdur ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Belediye ve kaymakamlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ailenin barınma ve gıda ihtiyaçlarının yanı sıra 4 çocuğun eğitimlerine de destek sağlanacağı belirtildi. - MUŞ