Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü coşkuyla kutlandı Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

30.04.2025 22:56
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Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

MUŞ - Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajının okunmasının ardından bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, "Ecdadımızın canı pahasına koruduğu bu kutlu vatanın her karışı; bir destanın, bir direnişin, bir zaferin izlerini taşır. Bizler bugün bu mukaddes mirasın evlatları olarak, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü şanla, şerefle ve derin bir minnet duygusuyla yad ediyoruz" dedi.

"Bu anlamlı günde, yalnızca bir şehrin değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışını, tarihe yön veren bir kararlılığın ve milletimizin esareti reddeden asil ruhunun bir kez daha tecelli edişini anıyoruz" diyen Vali Çakır, şöyle devam etti:

"Anadolu'yu bizlere vatan kılan ve 1071'de tarihin akışını değiştiren Malazgirt Zaferi; işte bu topraklarda, bu dağların gölgesinde, bu ovaların bağrında yazılmıştır. Sultan Alparslan ve onun kutlu ordusu, burada sadece bir zafer değil, bir yurt inşa etmiştir. Muş, Selçukludan Osmanlıya, oradan Cumhuriyet'e uzanan şanlı yürüyüşte hep merkez olmuş, direnişin ve dirilişin simgesi haline gelmiştir. Tarihin en zor dönemlerinden biri olan Birinci Dünya Savaşı yıllarında, milletimizin pek çok şehri gibi Muş da büyük acıların ve zorlukların merkezinde yer almıştır. 1916 yılında yaşanan işgal, bu topraklara geçici bir karanlık getirmiştir. Rus ordularının bölgedeki ilerleyişi sırasında yaşanan sıkıntılar, ardından gelen düzensizlik ve otorite boşluğunda halkımız çeşitli katliam ve baskılara maruz kalmıştır. Fakat her şeyden önemlisi, Muş halkının gösterdiği sabır, metanet ve vatan sevgisi bu zorlu günlerin de üstesinden gelmiştir."

Milletimizin tarih boyunca hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini de vurgulayan Vali Çakır, "Onuru, haysiyeti ve bağımsızlığı uğruna nice bedeller ödemiş, gerektiğinde canını vermiş ama boyun eğmemiştir. Muş'un 30 Nisan 1917'de yeniden hürriyetine kavuşması, işte bu inancın, bu sarsılmaz iradenin, bu toprağın insanında var olan asil ruhun en açık göstergesidir. Bugün, o büyük mücadeleyi anarken yalnızca geçmişimizi değil, bugünümüzü ve yarınlarımızı da düşünmeliyiz. Çünkü o şanlı mücadelenin mirasçıları olarak bizlere düşen görev; sadece hatırlamak değil, aynı zamanda yaşatmak, geliştirmek ve ileriye taşımaktır. Ülkemiz, Cumhuriyetimizin temelinde yatan azim ve inançla pek çok alanda gelişimini sürdürmektedir. Eğitimden sağlığa, bilimden sanata kadar ortaya konan çabalar, milletimizin kararlılığıyla her geçen gün daha da güçlenmektedir. Yerli üretimden teknolojiye kadar atılan her adım, geleceğe duyulan inancın bir tezahürüdür. Geleceğimizi şekillendiren gençlerimiz, kültürden sanata, spordan bilime kadar pek çok alanda umut verici başarılar elde etmekte ve bu güzel ülkenin yarınlarını aydınlatmaktadır. Tüm bu gelişmelerin temelinde, milletçe omuz omuza vererek gösterdiğimiz birlik ve beraberlik duygusu yer almaktadır. Bu doğrultuda Muş'umuzu da her alanda gelişmiş bir şehir haline getirmek için durmadan çalışıyor; eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, sanayide ve sosyal hayatta kalıcı adımlar atıyoruz. Her bir vatandaşımızın daha huzurlu, daha refah içinde bir yaşam sürmesi için tüm kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutluyor, bu aziz vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

Daha sonra müzik gösterisinin sunulduğu törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kortej yürüyüşüyle son bulan programa, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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