Muş'un Varto ilçesinde ilk kez bir kadın muhtar adayı - Son Dakika
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Muş'un Varto ilçesinde ilk kez bir kadın muhtar adayı

Muş\'un Varto ilçesinde ilk kez bir kadın muhtar adayı

Muş'un Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Çallıdere köyünde bir kadın, muhtar adayı oldu. 27 yaşındaki Bahar İncesu, köydeki sorunları çözmek ve gençlere yol göstermek amacıyla adaylığını ilan etti. İncesu, seçimle ilgili bilgileri almak üzere İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İncesu, ailesinin onayını aldıktan sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimde muhtar adayı olacağını söyledi. Ayrıca, köyün yol sorununu çözmek için çalışmalar yapacağını ve gençlere devlet teşviklerini getirmek için çaba göstereceğini belirtti.

30.03.2024 04:44  Güncelleme: 04:48
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Muş'un Varto ilçesinde ilk kez bir kadın, muhtar adayı oldu.

Muş'un Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan 30 haneli ve 150 nüfuslu, 70 seçmenin oy kullanacağı Çallıdere köyünde bir kadın, muhtar adayı oldu. Böylelikle Varto ilçesinde ilk kez bir kadın muhtar adayı seçime girecek. 27 yaşındaki Bahar İncesu köyde muhtar adayı olan bir erkeğe karşı adaylığını ilan etti. Köyün önemli sorunlarını çözmek üzere aday olduğunu ve oy pusulasında yapılması istenen işlemi ve diğer seçimle ilgili bilgileri almak üzere İlçe Seçim Kuruluna gelen İncesu, yetkililerden seçimle ilgili bilgi aldı.

Muhtar olma hayalini gerçekleştirmek isteyen 27 yaşındaki Bahar İncesu, ailesinin de onayını aldıktan sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde Muş'un Varto ilçesi, Çallıdere köyünden muhtar adayı olduğunu söyledi. İlkokul mezunu ve bekar olan İncesu, iki ay boyunca köy merkezinin yanı sıra köye bağlı bir mezrada yaşayan vatandaşları da tek tek ziyaret ederek, vaatlerini anlatarak destek istediğini dile getiren İncesu, "Ben Varto'da ilk kez bir kadın olarak 31 Mart 2024 seçimlerinde muhtar adayı olmaya karar verdim. Kendi aleminde onayını aldıktan sonra köyde karşımda olan tek erkek adaya karşı adaylığımı koydum. Ben şimdilik seçimle ilgili olan sıkıntılarımı gidermek üzere ilçe seçim kuruluna geldim. Seçimde sıkıntı yaşamamam içinde gerekli tedbirlerimi aldım. Köyümüzde hayvancılık yapmaktayım. Köyde gerekli ilgili kurumlarla görüşüp gençlere devlet teşviklerini getirmek üzere çalışmalarımı yapacağım. Köydeki tüm sorunların üstesinden gelmeye çalışacağım" dedi.

"Köyümüzün yolu olmadığı için aday oldum"

Ben kendim mezrada oturmaktayım. Yıllardan beridir gelen adaylarımız ve muhtarlarımız köyümüzün yolunu yapmadıkları için özellikle bahar ve sonbahar ayları olmak üzere yolumuz kullanılamaz durumdadır. Özellikle aday olmamda bu yolun sayesinde oldu. Bu dönemde hala sırtımızla köye yük taşımak zorundayız. Yani hele hele ihtiyarlarımızın sırtındaki yükü gördüğümde şahsen çok üzülüyorum. Ben kazansam öncelikli sorunlarımdan biri olan yolun yapılması için çalışmalarımı yapacağım. Karşımdaki adayı yüzde yüz yeneceğimi biliyorum. Köylülerimim tamamı benim bu cesaretimden dolayı beni takdir ediyorlar. Seçimi kazanır kazanmaz ilk vaatlerimim arasında bulunan yolu yapmaya söz verdim ve yaptıracağım. Bu konu dada sizlerden ve büyüklerimden destek bekliyorum" diye konuştu.

"İlkbaharla birlikte Çallıdere köyüne muhtar 'Bahar' gelecek"

Çallıdere köyünde yapılacak olan seçimde yaklaşık olarak 70 seçmenin olduğu ifade eden İncesu, "Ben mezrada oturmaktayım. Mahalli idareler seçiminde aday oldum hem bahar ayı olması ile birlikte hemde ismimin Bahar olması nedeniyle baharla birlikte Çallıdere köyüne bahar gelecek diyorum. Beni bu konuda başta destekleyen aileme ve bana oy verecek tüm seçmenime şimdiden teşekkür ederim" dedi.

"Gençlere yol göstermek için aday oldum"

Köydeki gençlerin önünü açmak için, kendilerine öncü olmak için aday olduğunu ifade eden İncesu, "Gençlerimizin hemen hepsi işsiz. Bunların kendisi hayatlarını idame edebilmeleri için devletin teşviklerinden yararlanmaları konusunda kendilerinin hayvancılık yapmaları için teşvik almaları konusunda yardımcı olacağım. Bunun dışındaki önemli işleri de gençlere yaptırmak için gerekli çalışmalar yapacağım. Özellikle yaşlılarımız için elimden gelen hizmetler neyse, neyi gerektiriyorsa onları yapmak ve onların rahatlarını sağlamak için gerekli çalışmalarımı yapacağım. Bana destek olacak tüm insanlara şimdiden teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'un Varto ilçesinde ilk kez bir kadın muhtar adayı - Son Dakika

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