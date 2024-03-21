Muş Valiliği, yaşlılara saygı haftası için iftar programı düzenledi

Muş Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlılara saygı haftası için iftar programı düzenledi.
Muş Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında özel bir iftar programı gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, Yaşlıların bilgi, birikim ve becerileri ile her zaman topluma rehber olduklarını belirterek, büyüklere saygının milletin her zaman en önemli töresi ve vazgeçilmez geleneği olduğunu ifade etti.
Yapılan konuşmanın ardından günün anlam ve önemine binaen katılımcılara hediye takdim edildi.
Göletli Parkta düzenlenen iftar yemeğine Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. - MUŞ
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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