Muş Valiliği, yaşlılara saygı haftası için iftar programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muş Valiliği, yaşlılara saygı haftası için iftar programı düzenledi

Muş Valiliği, yaşlılara saygı haftası için iftar programı düzenledi

Muş Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen özel iftar programıyla '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' kutlandı. Muş Valisi Avni Çakır, konuşmasında yaşlıların topluma rehber olduğunu vurgulayarak, büyüklere saygının önemine değindi. Program sonunda katılımcılara hediye takdim edildi.

21.03.2024 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlılara saygı haftası için iftar programı düzenledi.

Muş Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında özel bir iftar programı gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, Yaşlıların bilgi, birikim ve becerileri ile her zaman topluma rehber olduklarını belirterek, büyüklere saygının milletin her zaman en önemli töresi ve vazgeçilmez geleneği olduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmanın ardından günün anlam ve önemine binaen katılımcılara hediye takdim edildi.

Göletli Parkta düzenlenen iftar yemeğine Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş Valiliği, yaşlılara saygı haftası için iftar programı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.

  • Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
    11 Mar Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

    31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.


22:33 Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
21:31 Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim
18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
22:09 IFAB’dan tarihi karar Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek
22:00 CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı
21:36 Türkiye Futbol Federasyonu, hakem analiz uygulamasını başlattı Türkiye Futbol Federasyonu, hakem analiz uygulamasını başlattı
21:04 Şadi Yazıcı, rakibini acı gününde yalnız bırakmadı Şadi Yazıcı, rakibini acı gününde yalnız bırakmadı
20:55 Herkes “Neden“ diye soruyor Semih’i Ümit Milli Takım’a yollayan Montella’dan ses var Herkes "Neden?" diye soruyor! Semih'i Ümit Milli Takım'a yollayan Montella'dan ses var
20:11 Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği’nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı
19:49 İki çocuğunu öldürüp ’’cennete gönderdim’’ demişti, hakim karşısına çıktı İki çocuğunu öldürüp ''cennete gönderdim'' demişti, hakim karşısına çıktı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 22:53:47. #1.12#
SON DAKİKA: Muş Valiliği, yaşlılara saygı haftası için iftar programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement