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MÜSİAD 2023 Değerlendirme ve 2024 Beklentileri Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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MÜSİAD 2023 Değerlendirme ve 2024 Beklentileri Programı Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen 2023 Yılı Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentileri Programı gerçekleştirildi. Muğla Şubesi Başkanı Nevzat Aykaç, toplantıda Muğla üyelerinin ihracat sorunlarını ve taleplerini Bakan Bolat'a iletti. Aykaç, Muğla'nın önemli sorunlarından olan Güllük Limanı, Muğla Organize Sanayi Bölgesi ve Milas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gecikmeleri gündeme getirdi. Bakan Bolat, ihracatçıların sorunlarının çözülmesi için destek sözü verdi ve Muğla'ya davet edildi.

MÜSİAD 2023 Değerlendirme ve 2024 Beklentileri Programı Gerçekleştirildi
14.01.2024 - 13:34,
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 2023 Yılı Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentileri Programı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Bakan Yardımcılarının katılımları ile gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Muğla Şubesi adına toplantıya katılan Başkan Nevzat Aykaç, Muğla üyelerinin ihracatta yaşadıkları problemleri ve Muğla iş dünyasının taleplerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a iletti. Başkan Aykaç; "Özellikle Güllük Limanının yetersizliği, Muğla Organize Sanayi Bölgesinin olmayışı ve Milas Organize Sanayi Bölgesindeki gecikmenin Muğla'mız için önemli bir sorun haline geldiğini konuştuk. İhracat yapan üyelerimizin ve firmaların karşılaştığı sorunların giderilmesinden dolayı Bakanımıza teşekkürlerimizi ileterek Muğla'mız için özellikle ihracat destek sözü aldık ve kendilerini Muğla'mıza davet ettik. İnşallah en kısa zamanda üyelerimiz ve ihracatçılarımız ile Bakanımızı ağılayacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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