MÜSİAD Antalya Çalıştayı Yapıldı

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Antalya'nın geçmişi, bugünü ve geleceği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı. Çalıştaya katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Aktaş, "Antalya, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen çalıştayda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Aktaş moderatörlüğünde MÜSİAD Antalya'nın geçmişi, bugünü ve geleceği masaya yatırıldı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "MÜSİAD Antalya'nın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı" yoğun katılımla tamamlandı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Aktaş'ın moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda, MÜSİAD Antalya'nın mevcut durumu, potansiyeli ve gelecek hedefleri ele alındı.

Prof. Dr. Hakkı Aktaş: "MÜSİAD Antalya, ortak aklın gücüyle geleceği şekillendiriyor."

Antalya'nın iş dünyası için taşıdığı öneme dikkat çeken Prof. Dr. Hakkı Aktaş, "Antalya, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirmek, hem bireysel hem kurumsal düzeyde güçlü bir strateji geliştirmekle mümkün. Bugün burada bir araya gelerek ortak aklın gücünü harekete geçiriyoruz. Geçmişteki tecrübelerden ders alarak bugünü doğru analiz ediyor, geleceğe dair sağlam adımlar atıyoruz. MÜSİAD Antalya'nın bu vizyoner yaklaşımı, yalnızca bölgesel kalkınmayı değil, ulusal ekonomiye de büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

Yusuf Akgül: "Birlikte düşünerek, katma değer odaklı bir yol haritası oluşturacağız"

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ise çalıştayın önemine vurgu yaparak, bölgesel kalkınmayı destekleyecek projeler üretmek için tüm üyelerin katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Akgül, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalıştay yalnızca mevcut durumumuzu değerlendirmek için değil, geleceğimizi şekillendirmek adına düzenlenmiştir. Amacımız, MÜSİAD Antalya'nın ve bölgemizin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmek ve üyelerimize sosyal, ticari ve ekonomik anlamda yeni fırsatlar sunmaktır. Ortak akıl ve dayanışma ile 2025 yılının yol haritasını birlikte oluşturacağız."

Akgül, MÜSİAD Antalya'nın bugüne kadar çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğini ifade ederek, geçmişte emek veren tüm üyelere teşekkür etti. Çalıştayın sonunda, ortaya çıkan fikirlerin, şehrin ve derneğin geleceğine ışık tutacak projelere dönüştürülmesi için bir yol haritası hazırlanacağı bildirildi. - ANTALYA