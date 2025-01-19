MÜSİAD Antalya Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

MÜSİAD Antalya Çalıştayı Yapıldı

MÜSİAD Antalya Çalıştayı Yapıldı

Antalya'nın geçmişi, bugünü ve geleceği MÜSİAD çalıştayında masaya yatırıldı; stratejiler belirlendi.

19.01.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın geçmişi, bugünü ve geleceği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı. Çalıştaya katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Aktaş, "Antalya, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen çalıştayda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Aktaş moderatörlüğünde MÜSİAD Antalya'nın geçmişi, bugünü ve geleceği masaya yatırıldı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "MÜSİAD Antalya'nın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı" yoğun katılımla tamamlandı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Aktaş'ın moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda, MÜSİAD Antalya'nın mevcut durumu, potansiyeli ve gelecek hedefleri ele alındı.

Prof. Dr. Hakkı Aktaş: "MÜSİAD Antalya, ortak aklın gücüyle geleceği şekillendiriyor."

Antalya'nın iş dünyası için taşıdığı öneme dikkat çeken Prof. Dr. Hakkı Aktaş, "Antalya, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirmek, hem bireysel hem kurumsal düzeyde güçlü bir strateji geliştirmekle mümkün. Bugün burada bir araya gelerek ortak aklın gücünü harekete geçiriyoruz. Geçmişteki tecrübelerden ders alarak bugünü doğru analiz ediyor, geleceğe dair sağlam adımlar atıyoruz. MÜSİAD Antalya'nın bu vizyoner yaklaşımı, yalnızca bölgesel kalkınmayı değil, ulusal ekonomiye de büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

Yusuf Akgül: "Birlikte düşünerek, katma değer odaklı bir yol haritası oluşturacağız"

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ise çalıştayın önemine vurgu yaparak, bölgesel kalkınmayı destekleyecek projeler üretmek için tüm üyelerin katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Akgül, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalıştay yalnızca mevcut durumumuzu değerlendirmek için değil, geleceğimizi şekillendirmek adına düzenlenmiştir. Amacımız, MÜSİAD Antalya'nın ve bölgemizin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmek ve üyelerimize sosyal, ticari ve ekonomik anlamda yeni fırsatlar sunmaktır. Ortak akıl ve dayanışma ile 2025 yılının yol haritasını birlikte oluşturacağız."

Akgül, MÜSİAD Antalya'nın bugüne kadar çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğini ifade ederek, geçmişte emek veren tüm üyelere teşekkür etti. Çalıştayın sonunda, ortaya çıkan fikirlerin, şehrin ve derneğin geleceğine ışık tutacak projelere dönüştürülmesi için bir yol haritası hazırlanacağı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, antalya, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MÜSİAD Antalya Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
09:28 İsrail ateşkes saatinde Gazze’yi yeniden vurdu İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu
08:53 Gazze’de ateşkes beklenirken Netanyahu’dan yeni bahane Gazze'de ateşkes beklenirken Netanyahu'dan yeni bahane
08:40 Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 10:52:10. #1.11#
SON DAKİKA: MÜSİAD Antalya Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.