MÜSİAD Genel Kurulu İptal Edildi

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MÜSİAD Genel Merkezi, 14 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul toplantısının dernek tüzüğüne aykırı bir şekilde yapıldığını belirterek genel kurulun iptal edildiğini, yönetimin görevden alınarak 4 kişinin de ihraç edildiğini duyurdu.

Yazılı açıklamada, "MÜSİAD Yönetim Kurulu, 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu süreçte 14 Ocak 2025 tarihinde MÜSİAD Karabük Şubesi'nde yapılan 6.Olagan genel kurul toplantısı, dernek tüzüğümüzün temel ilkelerine ve 35 yıllık geleneğimize uygunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Derneğimizin kültürü, teamülleri ve istişare mekanizmaları göz ardı edilerek itibarımızı zedeleyici bir genel kurul süreci yürütülmüştür" denildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, aidat borcu olan üyelerin genel kurula katıldığı ve seçme-seçilme hakkı olmayan kişilerin divan heyeti ve seçim listelerine dahil edildiği tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Karabük Şubesi'nde 14 Ocak 2025 tarihli genel kurulda seçilen tüm asil ve yedek üyelerinin görevden alınmasına, Karabük Şubesinin faaliyetlerinin tüzüğe aykırı davranılması sebebiyle kapatılmasına, şube üyelerinden, Genel Merkez yönetimince uygun görülenlerin üyeliklerinin devam etmesine, dernek tüzüğüne aykırı hareket eden Cengiz Ünal, Erol Altunpete, Kübra Ekmekçi, Hacı Mehmet Gencer'in, MÜSİAD üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir."

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da bu gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, derneğin 35 yıllık değerleri ve geleneklerinden asla taviz verilmeyeceğini ifade ederek bu adımların, dernek kültürüne ve teamüllerine aykırı davranışları engellemek ve iş dünyasında dürüstlük ile güveni korumak adına alındığını kaydetti. - KARABÜK