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MÜSİAD İzmir Başkanı ve ASKON İzmir Başkanı öğrencilerle buluştu - Son Dakika

MÜSİAD İzmir Başkanı ve ASKON İzmir Başkanı öğrencilerle buluştu

05.11.2021 10:10
MÜSİAD İzmir Başkanı ve ASKON İzmir Başkanı öğrencilerle buluştu

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve ASKON İzmir Başkanı Şerafettin Gücü, "İnsan Hayatına Değer Katan 4G Modeli" konulu panele katılarak öğrencilerle buluştu, tecrübelerini aktardı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve ASKON İzmir Başkanı Şerafettin Gücü, "İnsan Hayatına Değer Katan 4G Modeli" konulu panele katılarak öğrencilerle buluştu, tecrübelerini aktardı.

İzmir'de bir okulda öğrenim gören öğrencilere yönelik "İnsan Hayatına Değer Katan 4G Modeli" konulu bir panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Kampüs Müdürü Fatih Yılmaz yaparken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) İzmir Başkanı Şerafettin Gücü "akademik, sosyal, ticari ve manevi gelişim" alanlarındaki tecrübe ve öngörülerini öğrencilerle paylaştı. İki bölümden oluşan programın ilk bölümünde, "akademik ve sosyal hayat", ikinci bölümünde ise "ticari ve manevi gelişim" başlıklarına yönelik konuşmalar yapıldı.

"Sizin iki önemli niteliğiniz, gücünüz var: Akıl ve alın teriniz"

Bilal Saygılı, lise ve üniversite hayatında yapmış olduğu çalışmaların kişisel gelişimi arttırmadaki önemine değinerek şöyle konuştu:

"Gençliğimde hayalimdi; 'Allah'ım bana öyle bir iş nasip et ki dünyanın dört bir yanına gideyim ve ticaret yapayım' diye dua ediyordum. Tabii o zamanlar (80 darbesi öncesi) böylesi bir hayal kurmak zordu. İnsanların ufuklarının daraldığı bir ortamda dahi bir genç hayal kurabilir ve hayallerinin üzerine gidebilir, bunu tecrübe ettim. Sevgili gençler, önünüz açık, kendinize güvenin, hayal kurup yolunuzda ilerleyin. Sizin iki önemli niteliğiniz, gücünüz var: Akıl ve alın teriniz. Allah'ın izni ile bu ikisini birleştiren bir gencin üstesinden gelemeyeceği bir şey yoktur. Selçuk Bayraktar örneğine baktığımızda hayallerin nerelere geldiğini hepimiz görüyoruz. Siz de başarabilirsiniz."

Saygılı, "Genç kardeşlerim, parayla elde edilemeyecek iki özellik vardır; itibar ve tecrübe. Tecrübeye ve itibara önem veren bir genç, ufuk çizgisinin çok ötesine yol alabilecektir. Diğer taraftan modern dünyaya baktığımızda kapitalizm gençliği kuşaklara ayırarak bir pazarlama enstrümanı olarak kullanmaya devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, en iyi üniversitelerde okusanız dahi bu diplomanız altı aylık bir anlam ifade ediyor. Sonrasında ise o güne kadar biriktirdikleriniz, kişisel gelişiminiz, özgün taraflarınızla yürüyebileceğiniz bir iş dünyası sizi bekliyor" diye konuştu.

"Kolektif çalışmayı da öğrenmemiz gerekiyor"

Panelin diğer konuşmacısı ASKON İzmir Başkanı Şerafettin Gücü da, üniversite yıllarında kolektif çalışmanın kazandırdığı değerleri vurguladı. Gücü, "Üniversite yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldım. Eğitim hayatında sadece okula gitmek, ders çalışmak, bir şeyler öğrenmekten ziyade kolektif çalışmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Kendi hayatımızda da bunun farkını gördük. Dernek çalışmalarında çok şey öğrendik, bunların faydalarını şu an görüyoruz. Siz sevgili gençlere de tavsiyem bu tür alanlarda sivil toplum kuruluşlarının hizmetleriyle kendinizi yetiştirmenizdir. Kürsüde konuşmayı, istişare etmeyi, bir konuda aksiyon almayı, yeni şeyler keşfetmeyi, diğerkam olmayı öğrenirsiniz. Biz de Kıbrıs'ta okurken, oradaki gençlere yönelik aktif faaliyetlerimiz oldu. Ben avukatım, aynı zamanda ticaretin içindeyim. Ticaret bir peygamber mesleğidir. Bizler biliyoruz ki ticaret yapan Müslüman tacirler, tüccarlar ile İslamiyet birçok bölgede yayılmıştır. Dünyanın değişik yerlerine yaptığımız iş seyahatlerinde hep bu örneklerle karşılaşıyoruz. Güven ve itibar iş hayatının merkezindedir, parayla satın alınamayacak kadar değerlidir" dedi.

Panel konuşmalarının ardından konuklar, öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Program sonunda Kampüs Müdürü Fatih Yılmaz; konukları MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve ASKON İzmir Başkanı Şerafettin Gücü'ye çiçek takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra panele katılan tüm öğrenciler ile konuşmacılar, öz çekim yaptı. - İZMİR

MÜSİAD İzmir Başkanı ve ASKON İzmir Başkanı öğrencilerle buluştu
MÜSİAD İzmir Başkanı ve ASKON İzmir Başkanı öğrencilerle buluştu
MÜSİAD İzmir Başkanı ve ASKON İzmir Başkanı öğrencilerle buluştu
MÜSİAD İzmir Başkanı ve ASKON İzmir Başkanı öğrencilerle buluştu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Üniversite, Ticaret, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MÜSİAD İzmir Başkanı ve ASKON İzmir Başkanı öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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