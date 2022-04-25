MÜSİAD İzmir'den erzak ve iftarlık yardımı - Son Dakika

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki üyeler, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek hazırladıkları erzak kolisi ve iftarlıkları dağıttı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve üyeler, Ramazan ayı sebebiyle birlikte erzak kolisi ve iftarlıklar hazırladı. Üyelerin ailelerinin de desteğiyle hazırlanan erzak ve iftarlıklar, aralarında Suriyeli ailelerin de olduğu ihtiyaç sahibi kişilere ziyaretlerle dağıtıldı.

Bilal Saygılı, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldik, birçok Suriyeli kardeşimizin evine misafir olduk. Ramazan'ın manevi iklimini, birlik ve kardeşlik havasını hep birlikte yaşadık. Dayanışma, yardımlaşma, infakta yarışan hayırlı bir ümmet olarak Ramazan-ı Şerifte de isar ahlakıyla kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Kardeşlikte yarışıyoruz, 'veren el' olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler elimizdekini paylaşarak, gerektiğinde ekmeğimizi bölüşerek gariplerin hayır dualarıyla güçleneceğimize, büyüyeceğimize inanıyoruz. Bu mübarek ayda da erzak kumanyalarımızla ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk" dedi. - İZMİR