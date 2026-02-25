MÜSİAD Kayseri Basın mensuplarıyla İftarda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MÜSİAD Kayseri Basın mensuplarıyla İftarda Buluştu

MÜSİAD Kayseri Basın mensuplarıyla İftarda Buluştu
25.02.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Kayseri, basın mensuplarına özel iftar programı düzenledi, birliktelik ve Ramazan mesajları verildi.

Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi, düzenlediği iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte bulunan bir balo salonunda düzenlenen iftar programına MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, MÜSİAD Kayseri yönetimi, üyeler ve basın mensupları katıldı. İftar öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak, dua edildi. İftarın açılmasının ardından bir konuşma yapan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, "MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı olarak bu yıl yeni bir adet başlatalım istedik. Basın mensuplarımıza özel iftar programı düzenledik. Sizin için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çok kıymetli ama o tarihte pek çok kurum program yapıyor. Bizde bu yıl sizlere özel olarak böyle bir iftar programı yapmaya karar verdik. Ağız tadıyla Ramazan ayına ulaştık. Allah önce Kadir gecesini daha sonra Ramazan Bayramı'nı görmeyi nasip etsin. 'Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde nice Ramazan aylarına ve Kadir Gecelerine ulaştırsın' diye temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu program MÜSİAD Kayseri'de bir adet olarak yer alsın. Siz değerli basın mensuplarıyla bir iftar programında bir araya gelmek istedik" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MÜSİAD Kayseri Basın mensuplarıyla İftarda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan herkesi ters köşe yapacak sözler İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
Ürdün’den ABD ve İsrail’e kapıları kapatan karar: Hava sahasını kullanmaya izin yok Ürdün'den ABD ve İsrail'e kapıları kapatan karar: Hava sahasını kullanmaya izin yok
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si sonunda galibiyeti hatırladı Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sonunda galibiyeti hatırladı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu
Hasbi Dede hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz“ suçundan dava Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan dava
Adana’da 2 motosiklet çarpıştı: Kaza anı kamerada Adana'da 2 motosiklet çarpıştı: Kaza anı kamerada

21:54
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
21:30
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
20:59
Arakçi’den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 22:00:32. #7.13#
SON DAKİKA: MÜSİAD Kayseri Basın mensuplarıyla İftarda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.