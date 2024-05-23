MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetimi Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetimi Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetimi Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan\'ı ziyaret etti

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

23.05.2024 09:54  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek yeniden seçilmeleri dolayısıyla başarı dileklerini iletti. "Milli değerlerimizi ticaretin merkezine koyan tüm sanayicilerimize çalışmalarında başarılar diliyor, kendilerine ziyaret ve destekleri için teşekkür ediyorum" diyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "MÜSİAD, Kayseri'mizin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri. İşadamlarımızın ve sanayicilerimizin buluştuğu bir derneğimiz. Bizi yakından takip eden ve sürekli iş birliği içinde olduğumuz, bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyduğumuz bir kuruluş. Dün olduğu gibi bugün de MÜSİAD ile birlikte ilimize ve vatanımıza değer katmaya, katkı vermeye devam edeceğiz inşallah. Hacılar girişimci ruhuyla, çalışkanlığıyla Kayseri'nin önemli ilçelerinden biri. Kayseri'de biz bir bütünüz. Bu noktada da MÜSİAD ile çalışmalarımız yeni döneminde de inşallah devam edecek" şeklinde konuştu. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise, "31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde yeniden Hacılar Belediye Başkanı seçilmenizden dolayı MÜSİAD Kayseri ailesi olarak sizlere bugün bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istedik. Rabbim inşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte, daha önce yapılan işlerin hem tamamlanmasını hem de daha güzel yeni projelere, hayırlı işlere imza atmanızı nasip eylesin. Bizler özellikle Kayseri'nin girişimci insanlarının bulunduğu bir ilçedeyiz. Bazen de kendi aramızda takılıyoruz; Kayseri'nin en zengin ilçesindeyiz diye veya en zengin ilçesi olarak tarif ediyoruz Hacılar'ı. Bu noktada, buradaki dinamikleri sizler de çok iyi biliyorsunuz. İnşallah Allah güzel işler yapmayı nasip eylesin. Biz tekrar size görevinizde başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer tarafından Başkan Özdoğan'a günün anısına hediye takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Kayseri, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetimi Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
10:18 ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı
09:44 Rize’de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada Rize'de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
10:32 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:02 Dursun Özbek Ali Koç’u fena bombaladı: Yanına kalmayacak Dursun Özbek Ali Koç'u fena bombaladı: Yanına kalmayacak
09:52 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi
09:42 Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray’dan güzel haber geldi Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi
09:34 Süper Lig devine müjde Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı
09:10 Cannes’a damga vuran kıyafet Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin’e destek verdi Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
08:44 Cezaevinden yönetiliyordu Kertenkele’nin çetesi çökertildi Cezaevinden yönetiliyordu! Kertenkele'nin çetesi çökertildi
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 11:01:14. #1.13#
SON DAKİKA: MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetimi Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement