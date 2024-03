MÜSİAD Muğla Şubesi, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evleri İçin İftar Programı Düzenledi

Yerel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, huzurevi, yaşlı bakım evi ve devlet çocuk evlerinde kalanlar için iftar programı düzenledi. İftar programına Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ve MÜSİAD Muğla Şube üyeleri katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç iftar programında yaptığı konuşmada, 1990 tarihinde, 12 genç iş adamının gayretleriyle kurulan derneğin 30 yılı aşkın süre zarfında yurtiçinde 84 nokta, yurt dışında 81 ülke ve 95 nokta olmak üzere toplamda 179 farklı noktada faaliyet gösteren global bir yapı haline geldiğini, 12 binin üzerinde üyesiyle, 60 bine yakın işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağladığını açıkladı.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Aykaç, "Bugün bizler, bir medeniyet davası ve tasavvuruyla ortaya çıkan MÜSİAD Muğla şubemizin düzenlediği iftar programı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ramazan, İslam'ın merhametini, hakkaniyetini ve ibadetini, bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını, tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Ramazan, her bireyin içtenlikle kendisiyle yüzleştiği, kendisini yenilediği, iç dünyasını tazelediği ve her yıl insanlığı daha iyiye taşımak üzere gelen bereketli bir aydır. İnsanlar arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve kalp birliğinin perçinlenmesine vesile olan Ramazan ayı, sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bizlere anımsatır. Ramazan ayı ihtiyacı olanları hatırlamanın, onlara yardım etmenin ayı olduğu için kutsal ve bereketlidir. Ramazan; sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler, birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz. MÜSİAD, sadece bir iş adamları derneği değil, bir medeniyet davasıdır. Bir STK'nın en önemli varlık nedenlerinden biri, içinde yaşadığı toplumun şartlarını iyileştirmektir. Yani iyiliği yaymaktır. Hamdolsun ki bizler her zaman bu amaca bağlı olduk; hiçbir zaman sadece para kazanma gayesiyle hareket etmedik. 'Ülkemize ne değer katabiliriz' veya 'Milletimize daha fazla nasıl faydalı olabiliriz' gibi sorularının cevaplarını aradık. Kendi şahsi refahımızı değil, ülkemizdeki her bir insanın refahını artırmak için çaba sarf ettik. Bu duygularla sözlerime son verirken, bu güzel akşamda, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

İftar programı sonrası Hacivat ile Karagöz perde oyunu ve Aşuk ile Maşuk gösterisi sunuldu. - MUĞLA