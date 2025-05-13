MUSKİ'den atık su ücretlerinde indirim - Son Dakika
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MUSKİ'den atık su ücretlerinde indirim

MUSKİ\'den atık su ücretlerinde indirim

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın su ücretlerinde düşüş sağlanması için verdiği talimat sonucunda en ucuz kademe 10 tondan 15 tona çıkarılmış ve böylece abonelere ortalama yüzde 25 oranında indirim yapılmıştı.

13.05.2025 14:13  Güncelleme: 14:15
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın su ücretlerinde düşüş sağlanması için verdiği talimat sonucunda en ucuz kademe 10 tondan 15 tona çıkarılmış ve böylece abonelere ortalama yüzde 25 oranında indirim yapılmıştı. Başkan Aras'ın talimatları ile atıksu tarifelerinde önemli bir indirime daha gidildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyunda uygulanan indirimli tarifeden yararlanan aboneleri sevindirecek yeni bir karara imza attı. Yürürlükteki mevzuatlar kapsamında su tarifelerinde indirime tabi olan köy, belde, şehit yakını, gazi ve engelli abonelere atıksu bedelinde de indirim uygulanacak.

Bugüne kadar tüm işyeri ve konut abonelikleri için atıksu bedeli, merkez abonelikleri birinci kademe su bedelinin yüzde 50'si oranında belirleniyordu. Bu durum, indirimli su tarifesinden yararlanan abonelerin, suya düşük bedel ödemelerine rağmen atıksu için daha yüksek oranlarda ödeme yapmalarına neden oluyordu.

24 Nisan 2025 tarih ve 90 sayılı MUSKİ Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararıyla yeni düzenleme yapıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Kullandıkları suyun metreküp fiyatı kadar atıksu bedeli olan beldeden mahalleye dönüşen yerler, şehit, gazi ve engelli tarifesinden su kullanan abonelere bu düzenleme ile birlikte yüzde 50 indirim sağlanacak. Ayrıca kullandıkları suyun 2 katı kadar atıksu ücreti ödeyen, köyden mahalleye ve kırsala dönüşen yerlerdeki aboneler ise yapılan düzenleme ile tükettikleri suyun yarısı kadar atıksu ücreti ödeyecek. Böylelikle buradaki tüm abonelere de yüzde 75 indirim sağlanacak. MUSKİ Genel Kurulu tarafından onaylanan karar, 1 Haziran 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Bu düzenleme ile sosyal adaletin sağlanması hedeflenirken, özellikle kırsal ve hassas gruplara yönelik pozitif ayrımcılık da pekiştirilmiş olacak.

"Muğla'da yaşamı kolaylaştırmak için çalışıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'da yaşamı kolaylaştırmak, hemşerilerimizin temel hizmetlere adil, erişilebilir ve ekonomik şartlarda ulaşmasını sağlamak bizim en öncelikli görevimiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana su tarifelerinde adaletli bir düzenleme için çalıştık. İlk adım olarak suyun en ucuz kademesini 10 tondan 15 tona çıkardık ve vatandaşlarımızın faturalarında ortalama yüzde 25 oranında indirim sağladık. Şimdi bu sosyal belediyecilik anlayışını bir adım ileri taşıyarak, atıksu bedellerinde de önemli bir indirimi hayata geçiriyoruz. Özellikle kırsalda yaşayan, belde statüsünde olan veya dezavantajlı durumda bulunan vatandaşlarımız için yüzde 50 ila yüzde 75 oranında atıksu indirimi uygulamaya başlıyoruz. Bu karar, sadece bir mali düzenleme değil; aynı zamanda eşitlik ve kamu vicdanını gözeten bir yaklaşımdır. Tüm bu düzenlemelerle birlikte Muğla'da su artık daha adil, daha erişilebilir. Bu kenti birlikte büyütürken, kimsenin geride kalmasına izin vermeyeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Aras, Politika, Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MUSKİ'den atık su ücretlerinde indirim - Son Dakika

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