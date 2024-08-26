MUSKİ Menteşe'nin su sıkıntısı ortadan kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

MUSKİ Menteşe'nin su sıkıntısı ortadan kaldırdı

Geniş Video İzle

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Menteşe Merkez Mahallerin su sıkıntısını ortadan kaldırmak için çalışma gerçekleştirdi.

26.08.2024 16:58  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSKİ Menteşe'nin su sıkıntısı ortadan kaldırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçaova içme suyu deposunda gerçekleştirdiği çalışma ile Menteşe Merkez Mahallerin su sıkıntısını ortadan kaldırdı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü şehir merkezinde Ağustos ve Ekim ayları arasında özellikle yüksek kotlarda yaşanan su kesintilerini önlemek için çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın göreve gelmesi ile birlikte ilçede yaşanan su sıkıntılarının giderilmesi talimatı üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler, 38 gün gibi çok kısa bir süre içinde Menteşe'nin su sıkıntısını giderdi.

İlçenin önemli bir kısmını besleyen Bahçeyaka su havzasından gelen iletim hatları üzerinde yapılan yenilenme sonrasında Merkez Mahalleleri besleyen ana dağıtım deposu olan Akçaova deposuna ilave su temini gerçekleştirildi.

Su iletim kapasitesi günlük 15 bin kişiye yetebilecek miktarda arttırıldı

Yapılan bu imalatlar sonrasında bölgenin su iletim kapasitesi saniyede 40 litreye kadar daha fazla su iletebilir hale gelirken, böylelikle günlük yaklaşık 15 bin kişiye ilave su sağlanabilecek. Yapılan çalışma ile Menteşe ilçesinin Merkez Mahalleleri dışında Yeniköy, Kötekli, Yerkesik, Dağdibi, Kafaca ve Akçaova Mahallerine de ilave su sağlama imkanı doğdu. Devamında yapılacak olan iyileştirme çalışmaları ile de ekipler su sıkıntısı yaşanan özellikle Yeniköy ve Kötekli bölgelerine ilave su aktarımı yaparak buradaki sorunu da kalıcı olarak çözmeyi amaçlıyor. Yapılan projenin ardından sürekli olarak depo seviyeleri SCADA sistemi üzerinden kontrol edilirken Akçaova depo seviyesini sürekli olarak %90 doluluk oranının üzerinde olduğu ve bunun Menteşe İlçe Merkezi ile belirtilen diğer mahalleler için sorunsuz su sağlanacağı anlamına geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Muğla, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MUSKİ Menteşe'nin su sıkıntısı ortadan kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:24 Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
10:07 İzlanda’da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:54 Teoman’dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 19:20:40. #1.11#
SON DAKİKA: MUSKİ Menteşe'nin su sıkıntısı ortadan kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement