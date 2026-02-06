MUSKİ\'nin Siber Güvenliğine USOM\'dan tam not

MUSKİ, kurum verilerinin korunması, dijital hizmetlerin kesintisiz şekilde sunulması ve siber tehditlere karşı erken önlem alınması amacıyla bilgi ve iletişim sistemlerine yönelik güvenlik önlemlerini alıyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan denetim MUSKİ Genel Müdürlüğü tam not aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "güvenli ve sürdürülebilir dijital altyapı" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, kurum verilerinin korunması, dijital hizmetlerin kesintisiz sunulması ve artan siber tehditlere karşı bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve altyapı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda mevcut sistemler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından denetleniyor. Son yapılan denetimde büyükşehir bilgi işlem hizmetleri tam not aldı.

Bilgi ve iletişim sistemlerine yönelik denetimler kapsamında; sistemlerin siber saldırılara karşı dayanıklılığı, kullanıcı erişim yetkilendirmeleri, veri güvenliği uygulamaları, loglama ve izleme mekanizmaları ile yedekleme süreçleri değerlendiriliyor. Ayrıca idari ve teknik güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek mevcut altyapının güvenlik seviyesi sürekli olarak artırılıyor. Bu kapsamda sistemler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından denetleniyor. Ayrıca her yıl düzenli olarak sızma testleri gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi doğrultusunda periyodik denetimler yapılıyor.

Bilgi güvenliği çalışmalarını destekleyen yenilenen Teknoloji Merkezi sayesinde MUSKİ Genel Müdürlüğü, dijital altyapısını daha kontrol edilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturdu. Veri merkezleri, izleme sistemleri ve kontrol altyapıları ile hem siber hem de fiziksel güvenlik güçlendirilerek dijital hizmetlerde süreklilik sağlanıyor. Böylece vatandaşların verileri korunuyor. Ayrıca suyun kesintisiz olarak uzaktan izlenmesi ve anında müdahale edilmesi konusunda da güçlü bir bilgi işlem altyapısı oluşturuldu.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "Sistemlerimiz yetkili kurumlar tarafından düzenli olarak denetlenmekte"

Kurumda yapılan dijital dönüşüm sürecinin hizmet kalitesi ve veri güvenliği açısından kritik bir aşamayı temsil ettiğini vurgulayarak değerlendirmelerde bulunan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın vizyonu ve destekleriyle, göreve geldiğimizden bu yana hedeflediğimiz dijital dönüşümü hayata geçirdik. Kurduğumuz yeni veri merkezi sayesinde sahada yürütülen tüm çalışmalar tek merkezde toplanarak; elektrik, makine ikmal, güneş enerjisi, abonelik, kullanıcı, SCADA ve coğrafi bilgi sistemi gibi verileri entegre bir yapı içinde yönetiliyor. Sahadan gelen arızalar, kazılar ve altyapı değişiklikleri anlık olarak izlenebilir hale geldi. Bir su ve kanalizasyon idaresi olarak amacımız, suyun kaynağından arıtımına kadar tüm sürece hakim olmak. Bu doğrultuda mevcut sistemlerimizi geliştirerek önümüzdeki dönemde yapay zeka uygulamalarını da devreye almayı, iki yıl içinde kurumsal yapımızı daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bugün 574 mahallede sahada olmamıza rağmen, güçlü dijital altyapımız sayesinde her noktaya hızlı müdahale edebiliyoruz. Bu dönüşüm sürecinin en kritik başlıklarından biri siber güvenliktir. Tüm yazılım ve sistemlerimiz bu doğrultuda yapılandırılmıştır. En temel ilkemiz, kurum verilerinin tamamının MUSKİ bünyesinde kalmasıdır. Verilerin dışarıya çıkmaması hayati öneme sahiptir ve bu süreç Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Kritik verilerimize dışarıdan müdahaleyi önlemek amacıyla tüm teknik ve idari tedbirler alınmış, sistemlerimiz yetkili kurumlar tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve sızma testlerine tabi tutulmaktadır" dedi. - MUĞLA