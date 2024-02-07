Müslümanlar Eyüp Sultan Camii\'nde Miraç Kandili\'ni kutladı

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Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Miraç Kandili'ni Eyüp Sultan Camii'nde dualarla ihya etti. Hem kandil hem de Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için camide okutulan mevlidin ardından meydanda vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Miraç Kandili'ni Eyüpsultan'ın manevi atmosferinde idrak etmek isteyen Müslümanlar, Eyüp Sultan Camii'nde namazlarını kıldıktan sonra Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Akşam namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde hem Miraç Kandili hem de geçtiğimiz yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için Mevlid okundu, dualar edildi. Mevlid sonrası Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüp Sultan Meydanı'nda vatandaşlara pilav ve ayran ikram etti. - İSTANBUL